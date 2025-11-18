Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

tűzZágrábépület

Óriási a baj: lángok pusztítják Zágráb híres épületét + videó

Lángok borították el hétfőn késő este Zágráb egyik legismertebb városképformáló épületét, a Vjesnik-tornyot. A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a tűzoltók egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és az első becslések alapján a teljes oltás akár egész nap is eltarthat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 10:39
Lángok borítják Zágráb ikonikus épületét Forrás: X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tomislav Tomasevic polgármester hajnalban személyesen is felkereste a helyszínt. Közölte: senki sem sérült meg, és a környéken élők sincsenek veszélyben. Mint mondta, a tűz rendkívül összetett, ráadásul a lángokat eredetileg belülről kellett volna megfékezni, de ez túl kockázatosnak bizonyult. „A kár gyakorlatilag teljes” – fogalmazott, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az állam és a többi tulajdonos mielőbb megkezdheti az ikonikus torony újjáépítését.

Lángok borították el Zágráb egyik legismertebb városképformáló épületét, a Vjesnik-tornyot (Forrás: X)
Lángok borították el Zágráb egyik legismertebb városképformáló épületét, a Vjesnik-tornyot (Forrás: X)

A helyzet súlyosságáról Sinisa Jembrih, a zágrábi hivatásos tűzoltóság parancsnoka is beszélt a Horvát Rádióban. 

Elmondása szerint amikor a tűzoltók feljutottak a felső szintekre, kiderült, hogy alattuk is ég az épület

 – ez pedig rendkívül kockázatos helyzetet teremtett.

A parancsnok szerint a valószínűleg több helyen egyszerre felcsapó lángok valamilyen súlyos műszaki meghibásodás vagy elektromos hiba miatt keletkezhettek. A tűzoltóknak ezért vissza kellett vonulniuk, és kívülről folytatják az oltást, ami kevésbé hatékony, de biztonságosabb – mondta.

A Slavonska sugárúton álló Vjesnik-torony egykor a zágrábi és a horvát média központi helyszíne volt. 

A hetvenes években Európa egyik legmodernebb épületének számított, különleges barnaszínű üvegfalával és az akkor úttörőnek számító „open space” kialakítással, amelyet a New York-i Lever House ihletett.

 A 67 méter magas, „csokoládétoronynak” becézett épület 1972-ben fogadta első lakóit, és évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a horvát sajtó életében.

A valaha modern és ambiciózus torony azonban az elmúlt években szinte szellemépületté vált – a nyomtatott média visszaszorulása és a félresikerült privatizációs folyamatok miatt a komplexum hosszú ideje elhanyagolt állapotba került.

Borítókép: Lángok borítják Zágráb híres épületét (Forrás: X)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu