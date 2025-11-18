Tomislav Tomasevic polgármester hajnalban személyesen is felkereste a helyszínt. Közölte: senki sem sérült meg, és a környéken élők sincsenek veszélyben. Mint mondta, a tűz rendkívül összetett, ráadásul a lángokat eredetileg belülről kellett volna megfékezni, de ez túl kockázatosnak bizonyult. „A kár gyakorlatilag teljes” – fogalmazott, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az állam és a többi tulajdonos mielőbb megkezdheti az ikonikus torony újjáépítését.
Óriási a baj: lángok pusztítják Zágráb híres épületét + videó
Lángok borították el hétfőn késő este Zágráb egyik legismertebb városképformáló épületét, a Vjesnik-tornyot. A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a tűzoltók egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és az első becslések alapján a teljes oltás akár egész nap is eltarthat.
A helyzet súlyosságáról Sinisa Jembrih, a zágrábi hivatásos tűzoltóság parancsnoka is beszélt a Horvát Rádióban.
Elmondása szerint amikor a tűzoltók feljutottak a felső szintekre, kiderült, hogy alattuk is ég az épület
– ez pedig rendkívül kockázatos helyzetet teremtett.
A parancsnok szerint a valószínűleg több helyen egyszerre felcsapó lángok valamilyen súlyos műszaki meghibásodás vagy elektromos hiba miatt keletkezhettek. A tűzoltóknak ezért vissza kellett vonulniuk, és kívülről folytatják az oltást, ami kevésbé hatékony, de biztonságosabb – mondta.
A Slavonska sugárúton álló Vjesnik-torony egykor a zágrábi és a horvát média központi helyszíne volt.
A hetvenes években Európa egyik legmodernebb épületének számított, különleges barnaszínű üvegfalával és az akkor úttörőnek számító „open space” kialakítással, amelyet a New York-i Lever House ihletett.
A 67 méter magas, „csokoládétoronynak” becézett épület 1972-ben fogadta első lakóit, és évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a horvát sajtó életében.
A valaha modern és ambiciózus torony azonban az elmúlt években szinte szellemépületté vált – a nyomtatott média visszaszorulása és a félresikerült privatizációs folyamatok miatt a komplexum hosszú ideje elhanyagolt állapotba került.
Borítókép: Lángok borítják Zágráb híres épületét (Forrás: X)
