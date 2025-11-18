Óriási a baj: lángok pusztítják Zágráb híres épületét + videó

A parancsnok szerint a valószínűleg több helyen egyszerre felcsapó lángok valamilyen súlyos műszaki meghibásodás vagy elektromos hiba miatt keletkezhettek. A tűzoltóknak ezért vissza kellett vonulniuk, és kívülről folytatják az oltást, ami kevésbé hatékony, de biztonságosabb – mondta.

A Slavonska sugárúton álló Vjesnik-torony egykor a zágrábi és a horvát média központi helyszíne volt.

A hetvenes években Európa egyik legmodernebb épületének számított, különleges barnaszínű üvegfalával és az akkor úttörőnek számító „open space” kialakítással, amelyet a New York-i Lever House ihletett.

A 67 méter magas, „csokoládétoronynak” becézett épület 1972-ben fogadta első lakóit, és évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a horvát sajtó életében.