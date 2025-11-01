edénytűzszikra

Tűz ütött ki egy családi házban, meghalt egy idős nő

A Széchenyi utcai házban a fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa gyulladt meg. A tűz füstjében egy idős asszony meghalt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 21:33
Illusztráció Fotó: csikiphoto Forrás: Shutterstock
Mukics Dániel tájékoztatása szerint kora este jelentették be a katasztrófavédelemnek, hogy Téten, a Széchenyi utcában tűz van. Egy kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában a fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett.

A szóvivő közölte, hogy 

a tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette.

A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel, a tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet - írta a szóvivő, hozzátéve: a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Az OKF azt tanácsolja, hogy a tüzelőt soha ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen környezetében.

A kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. 

A hamut fémedénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

               
       
       
       

