Kigyulladt a társasház, hat embert kellett kimenekíteni, halálos áldozat is van

Tűz volt egy társasház első emeleti, ötvenöt négyzetméteres lakásában Komlón, az Ifjúság útján. Az ingatlan erkélye és egyik szobája égett – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A komlói és a sásdi hivatásos tűzoltók az erkély tüzét egy vízsugárral oltották el kívülről, míg a lakásba behatolva két vízsugárral fékezték meg a szoba tüzét.

Az egységek a munkálatok közben kihoztak a konyhából egy gázpalackot, amelyet nem ért hőhatás.

A tűzoltás ideje alatt hat lakó hagyta el ideiglenesen otthonát, egy lakót elzárkózásra szólítottak fel. A tűzzel érintett lakás feletti ingatlan erkélyén a nyílászáró károsodott a lángok miatt, a belső teret azonban nem érte el a tűz.

FRISSÍTÉS: HALÁLOS ÁLDOZAT IS VAN

A katasztrófavédelem később közölte, hogy egy idős férfit már nem lehetett kimenteni. – Meghalt egy idős férfi egy komlói társasházban történt lakástűzben vasárnap hajnalban – tájékoztatta a katasztrófavédelem helyettes szóvivője az MTI-t.

Dóka Imre közölte, egy első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok égtek. Hozzátette, a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, de az ingatlanban tartózkodó idős férfi életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. A szóvivő emlékeztetett, az otthonokban lévő felesleges tárgyak és lomok tűzveszélyesek, és a menekülést is nehezítik.