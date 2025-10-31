Nagylócpolgármesteréletmentéstűz

A polgármester mentett ki egy 15 éves lányt a lángoló házból

Tűz ütött ki egy családi házban Nagylócon, ahol Pintérné Szabó Judit polgármester az életét kockáztatva rohant be az égő épületbe, hogy kimentsen egy 15 éves lányt. A gyors és bátor beavatkozásnak köszönhetően senki sem sérült meg, a tűzoltók rövid időn belül eloltották a lángokat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 22:57
Kigyulladt egy családi ház csütörtök reggel nool.hu
Csütörtök reggel tűz ütött ki Nagylócon, a Rákóczi úton egy családi házban. A lángokat észlelve Pintérné Szabó Judit polgármester azonnal a helyszínre sietett, betört az égő épületbe, és kimentett egy tizenöt éves lányt, aki egyedül tartózkodott otthon – írja a Nool.

– Már láttam, hogy az előtér mennyezete lángol, minden koromfekete volt… A lépcső harmadik fokára lépve leszakadt a mennyezet. Az égiek velünk voltak – idézte fel a polgármester.

A szécsényi és balassagyarmati tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, a tüzet vélhetően elektromos hiba okozta.

A ház teljesen lakhatatlanná vált,

de senki nem sérült meg, a család ideiglenesen rokonokhoz költözött.

Borítókép: Kigyulladt egy családi ház csütörtök reggel Nagylócon (Fotó: Nool/olvasói felvétel)


