A polgármester mentett ki egy 15 éves lányt a lángoló házból

Csütörtök reggel tűz ütött ki Nagylócon, a Rákóczi úton egy családi házban. A lángokat észlelve Pintérné Szabó Judit polgármester azonnal a helyszínre sietett, betört az égő épületbe, és kimentett egy tizenöt éves lányt, aki egyedül tartózkodott otthon – írja a Nool.

– Már láttam, hogy az előtér mennyezete lángol, minden koromfekete volt… A lépcső harmadik fokára lépve leszakadt a mennyezet. Az égiek velünk voltak – idézte fel a polgármester.

A szécsényi és balassagyarmati tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, a tüzet vélhetően elektromos hiba okozta.

A ház teljesen lakhatatlanná vált,

de senki nem sérült meg, a család ideiglenesen rokonokhoz költözött.

