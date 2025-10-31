Dömötör Csaba: Ha valaki elárulja a legfontosabbakat, ne írjon etikai kódexet!

„Olvasom, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne a választásokra” – írta Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az EP-képviselő hozzátette: „nem tudom, mi van, vagy mi lenne benne az etikai kódexben, de küldöm a javaslataimat:

Nem hallgatunk le feleséget politikai megfontolásból, és más okból sem.

Mást sem hallgatunk le.

Nem is zsarolunk senkit.

Ha valaki mégis megtette, ne mondja azt, hogy csak védte őket.

Nem fenyegetünk újságírókat.

Nem fenyegetünk bírókat, rendőröket, jegybanki ügyintézőket és gyermekotthonok munkatársait. Más, hivatásukat végző embereket sem.

Nem uszítunk tömeget egyet nem értőkre, és egyáltalán, senkire.

Nem tesszük állandó jelzővé a »végetek«, »bohócok« és »senkiházi« szavakat.

Nem kívánunk vergődést senkinek, sem jót, sem rosszat.

Nem emeljük hobbiszintre a perekkel és börtönnel való fenyegetőzést.

Nem nevezzük a munkatársainkat agyhalottnak, senki mást sem.

Nem büdösözzük le a saját támogatóinkat.

Nem tekintjük a nők megalázását rutinműveletnek, nem tekintjük az aktuális partnert pózolós képekre szánt díszítőelemnek.

Nem hisztizünk az AI használata miatt, ha már az első politikusi profilképünk is photoshoppolt kép volt.

Ha a mentelmi jog megszüntetését követeljük, utána nem bujdosunk be mögé.

A politikát többnek és nemesebbnek tekintjük a puszta egydimenziós gyűlöletgyűjtésnél és -permetezésnél.”

Ha életünk legfontosabb kötelékeit elárultuk – házastársat, legjobb barátot, kisközösséget –, utána nem készítünk etikai kódexeket

– állapította meg Dömötör Csaba.