Dömötör Csaba: Ha valaki elárulja a legfontosabbakat, ne írjon etikai kódexet!

Hiteltelen, aki házastársát, barátait és munkatársait is elárulta, majd erkölcsi útmutatót akar írni másoknak – mutatott rá Dömötör Csaba EP-képviselő. Hozzáfűzte: nem hallgatunk le feleséget, nem zsarolunk, és nem tesszük hobbivá a gyűlöletet.

2025. 10. 31. 20:31
„Olvasom, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne a választásokra” – írta Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az EP-képviselő hozzátette: „nem tudom, mi van, vagy mi lenne benne az etikai kódexben, de küldöm a javaslataimat:

  • Nem hallgatunk le feleséget politikai megfontolásból, és más okból sem.
  • Mást sem hallgatunk le.
  • Nem is zsarolunk senkit.
  • Ha valaki mégis megtette, ne mondja azt, hogy csak védte őket.
  • Nem fenyegetünk újságírókat.
  • Nem fenyegetünk bírókat, rendőröket, jegybanki ügyintézőket és gyermekotthonok munkatársait. Más, hivatásukat végző embereket sem.
  • Nem uszítunk tömeget egyet nem értőkre, és egyáltalán, senkire.
  • Nem tesszük állandó jelzővé a »végetek«, »bohócok« és »senkiházi« szavakat.
  • Nem kívánunk vergődést senkinek, sem jót, sem rosszat.
  • Nem emeljük hobbiszintre a perekkel és börtönnel való fenyegetőzést.
  • Nem nevezzük a munkatársainkat agyhalottnak, senki mást sem.
  • Nem büdösözzük le a saját támogatóinkat.
  • Nem tekintjük a nők megalázását rutinműveletnek, nem tekintjük az aktuális partnert pózolós képekre szánt díszítőelemnek.
  • Nem hisztizünk az AI használata miatt, ha már az első politikusi profilképünk is photoshoppolt kép volt.
  • Ha a mentelmi jog megszüntetését követeljük, utána nem bujdosunk be mögé.
  • A politikát többnek és nemesebbnek tekintjük a puszta egydimenziós gyűlöletgyűjtésnél és -permetezésnél.”

Ha életünk legfontosabb kötelékeit elárultuk – házastársat, legjobb barátot, kisközösséget –, utána nem készítünk etikai kódexeket

– állapította meg Dömötör Csaba.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/Isza Ferenc)


Itt tartunk ma

