A háttérben már dolgoznak Magyar Péter eltávolításán, Karácsonyt veheti elő Brüsszel

Az Ellenpont cikke szerint Karácsony Gergely egyre szorosabb kapcsolatot épít ukrán politikusokkal és Brüsszel döntéshozóival, miközben hazai háttértámogatói köre is aktivizálódott.

Az elmúlt hónapokban a főpolgármester sorozatban találkozott ukrán politikai szereplőkkel: egyeztetett Vitalij Klicskóval, Kijev polgármesterével, Sándor Fegyir nagykövettel, valamint Beregszászra is ellátogatott.

A Lánchidat korábban az ukrán zászló színeivel világíttatta ki, és kijelentette, hogy „Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért”.

A cikk szerint ezek a lépések nem spontán gesztusok, hanem egy tudatos politikai építkezés részei, amelynek célja, hogy Karácsony Gergely legyen Brüsszel új kedvence az ellenzéki oldalon. A portál úgy tudja,

Brüsszel Karácsonyt készül támogatni Magyar Péter helyett, mert a főpolgármester „megbízhatóbb, együttműködőbb és lojálisabb az uniós elvárásokhoz”.

A háttérben pedig — írja az Ellenpont — hazai gazdasági és médiapiaci szereplők is megjelentek Karácsony mögött.

Gerendai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója aktívan részt vesz Karácsony politikai kommunikációjának és kampányhátterének építésében, rajta keresztül pedig liberális üzleti körök is finanszírozhatják a főpolgármester politikai mozgásterét.

A cikk szerint ez a kör összehangolt stratégiát dolgoz ki Brüsszellel, hogy Magyar Pétert kiszorítsák az ellenzéki vezetői pozícióból.

Az írás összegzése szerint Karácsony Gergely már nem Budapest irányítására koncentrál, hanem nemzetközi karrierjét és hatalmi pozícióját építi.

A főpolgármester Brüsszel és Kijev támogatását igyekszik elnyerni, miközben hazai szövetségesei anyagi és médiatámogatással erősítik.

Az Ellenpont szerint ez a folyamat a magyar érdekekkel ellentétes irányba viszi az ellenzéket, és megmutatja, mennyire külföldi befolyás alatt áll Karácsony politikája.