Bizonyítékok hada mutatja meg, hogy gyakran tesz szájkosarat embereire Magyar Péter

Több tény, nyilatkozat is alátámasztja Deák Dániel értesülését. Tiszás forrásaira hivatkozva a politológus pénteken azt közölte: Magyar Péter mindenkinek megtiltotta a nyilatkozást a pártban, miután kiszivárgott, hogy kormányra kerülve a Tisza brutális mértékű adóemelést hajtana végre.

Nem ez az első eset, hogy a pártvezér szájkosarat próbál tenni mindenkire a Tiszában.

S erre éppen az a Dálnoki Áron adta az egyik írásos bizonyítékot, aki azt a gazdasági csoportot koordinálja, amely a többkulcsos adó tervét megalkotta. Nézzük a részleteket!

A jelölt nem mehetett a választók közé

Dálnoki Áron neve az országos nyilvánosságban eddig lényegében ismeretlen volt, de a Tiszában nem jelentéktelen figura. Ezt mutatja, hogy Dálnoki volt tavaly a párt négy fővárosi kerületi polgármesterjelöltjének egyike: a 2024-es önkormányzati választáson ő indult a XVII. kerület vezetői posztjáért. Akkor is megtiltották neki a nyilatkozatot, amiről maga Dálnoki írt a közösségi médiában:

A következő két napban én NEM jelenhetek meg a kerületben, ez politikai megfontolás, amit nagyon sajnálok, de pl. az európai parlamenti képviselők sem mutatkozhatnak. Politika…

Dálnokit május 9-én vette nyilvántartásba jelöltként a választási iroda, a poszt ez előtt, május első napjaiban született.

De nem csak Dálnoki utalt arra, hogy tavaly májusban, júniusban, vagyis az európai uniós választás előtt az EP-képviselőjelöltekre is szájkosarat tett Magyar Péter – erről személyesen ő vallott az elhíresült agyhalottazós, Soros-ügynöközős kifakadásában. Emlékezetes: egy tavaly kiszivárgott magánbeszélgetésben Magyar azon bosszankodott, hogy egyik uniós parlamenti képviselőjelöltje a határozott utasítása ellenére nyilatkozott a sajtónak. Az illetőt agyhalottnak nevezte, és úgy fogalmazott: „Leírtam neki magyarul, hogy nem nyilatkozhat. Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul…”

Kulja is kapott egyet

Magyar Péter a Tisza számára kényelmetlen egyéb ügyeket is előszeretettel próbált meg a saját emberei elhallgattatásával kibekkelni. Mint Deák Dániel felidézte, a tiszás EP-képviselő, Kulja András és Takács Péter egészségügyi államtitkár közötti vita után

Magyar ugyancsak azzal igyekezett minimalizálni az egyik kulcsemberének leszerepléséből fakadó károkat, hogy minden tisztviselőjét letiltotta a vitáról.

Kulja még képviselőjelöltként, majd megválasztott képviselőként is nyilatkozatstop áldozata lett.