Bizonyítékok hada mutatja meg, hogy gyakran tesz szájkosarat embereire Magyar Péter

A súlyos adóemelés tervének kidolgozását koordináló Dálnoki Áronnak legalább másodjára tiltották meg a nyilatkozást. De így járt Kulja András is.

2025. 08. 29. 15:41
Több tény, nyilatkozat is alátámasztja Deák Dániel értesülését. Tiszás forrásaira hivatkozva a politológus pénteken azt közölte: Magyar Péter mindenkinek megtiltotta a nyilatkozást a pártban, miután kiszivárgott, hogy kormányra kerülve a Tisza brutális mértékű adóemelést hajtana végre.

Nem ez az első eset, hogy a pártvezér szájkosarat próbál tenni mindenkire a Tiszában.

S erre éppen az a Dálnoki Áron adta az egyik írásos bizonyítékot, aki azt a gazdasági csoportot koordinálja, amely a többkulcsos adó tervét megalkotta. Nézzük a részleteket!

A jelölt nem mehetett a választók közé

Dálnoki Áron neve az országos nyilvánosságban eddig lényegében ismeretlen volt, de a Tiszában nem jelentéktelen figura. Ezt mutatja, hogy Dálnoki volt tavaly a párt négy fővárosi kerületi polgármesterjelöltjének egyike: a 2024-es önkormányzati választáson ő indult a XVII. kerület vezetői posztjáért. Akkor is megtiltották neki a nyilatkozatot, amiről maga Dálnoki írt a közösségi médiában

A következő két napban én NEM jelenhetek meg a kerületben, ez politikai megfontolás, amit nagyon sajnálok, de pl. az európai parlamenti képviselők sem mutatkozhatnak. Politika…

Dálnokit május 9-én vette nyilvántartásba jelöltként a választási iroda, a poszt ez előtt, május első napjaiban született.

De nem csak Dálnoki utalt arra, hogy tavaly májusban, júniusban, vagyis az európai uniós választás előtt az EP-képviselőjelöltekre is szájkosarat tett Magyar Péter – erről személyesen ő vallott az elhíresült agyhalottazós, Soros-ügynöközős kifakadásában. Emlékezetes: egy tavaly kiszivárgott magánbeszélgetésben Magyar azon bosszankodott, hogy egyik uniós parlamenti képviselőjelöltje a határozott utasítása ellenére nyilatkozott a sajtónak. Az illetőt agyhalottnak nevezte, és úgy fogalmazott: „Leírtam neki magyarul, hogy nem nyilatkozhat. Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul…”

Kulja is kapott egyet

Magyar Péter a Tisza számára kényelmetlen egyéb ügyeket is előszeretettel próbált meg a saját emberei elhallgattatásával kibekkelni. Mint Deák Dániel felidézte, a tiszás EP-képviselő, Kulja András és Takács Péter egészségügyi államtitkár közötti vita után 

Magyar ugyancsak azzal igyekezett minimalizálni az egyik kulcsemberének leszerepléséből fakadó károkat, hogy minden tisztviselőjét letiltotta a vitáról.

Kulja még képviselőjelöltként, majd megválasztott képviselőként is nyilatkozatstop áldozata lett.

A rádiócsend most már kevés

Azonban a Tisza jelenlegi botránya kapcsán Magyar kevésbé bízhat abban, hogy beválik ez a stratégia. Ugyanis egyrészt dokumentum támasztja alá a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetéséről szóló terveiket: az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés szerint 

csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Emellett Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke szintén elárulta, hogy mire is készülnek: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – jelentette ki szokatlan nyíltsággal Tarr a Tisza Párt etyeki fórumán.

