„Ennyire nem lehetünk ostobák!” – hisztériás rohamban tört ki a Tisza-adó tervével lebukott Magyar Péter

– Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte! – fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket.

Magyar Péter kicsapta a hisztit a pártban, nem tetszett neki Tar Zoltán kijelentése. Fotó: MTI

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tar Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről.

Megkezdődött a tűzoltás, a sajtó is beszállt

Mint Deák Dániel kifejtette, mint minden ilyen botrány esetében, Magyar Péter tagad, azt állítja, hogy nem léteznek ilyen tervek, ők adót szeretnének csökkenteni. Ez a válságkommunikáció a Tisza kemény magjának meggyőzéséről szól, ugyanakkor miután az emberei – köztük például Tarr Zoltán – elszólták magukat, ezt a középen álló szavazók már nem hiszik el neki, ezzel tisztában van Magyar Péter is.

Az elemző kiszúrta: Magyar Péternek azonnal segítségére sietett a baloldali sajtó.

A 24.hu nevű balliberális propagandalap például úgy írt cikket a Tisza-adóról, hogy a két főszereplő, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron nem is szerepel benne. De a Telex is elkezdte védeni a védhetetlent, azonnal beállt a Tisza-adó mögé. Ez is jól mutatja Deák szerint, hogy a balliberális sajtó valójában a Tisza kampánycsapatának része, nem független szereplő.

Magyar Péter mindenkit letiltott, úton a manipuláció

Azt írja az elemző, hogy a Kulja András és Takács Péter közötti vita után Magyar minden tisztviselőt letiltott a vitáról, a mostani eset után pedig mindenkinek megtiltotta a nyilatkozást is a pártban. Ezzel akarja elérni Magyar Péter, hogy elüljön a botrány,

ne legyen több olyan nyilatkozat, ami alátámasztja, hogy valóban adóemelésre készül.

Ilyen helyzetekben Magyar Péter mindig egy manipulatív közvélemény-kutatást rendel meg, amellyel azt igyekszik bizonygatni, hogy minden rendben van. Ezúttal a Mediánra esett a választása Deák Dániel információi szerint. A Gyurcsány-kormánynak is dolgozó Hann Endre már elkezdte az adatfelvételt, a manipulatív adatait pedig várhatóan jövő hét szerdán vagy csütörtökön publikálja majd.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Videa)