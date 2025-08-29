Tompos Márton ezúttal a külügyminisztérium döntésébe szállt bele

Szijjártó Péter külügyminiszter kitiltotta Magyarországról Robert „Magyar” Brovdit, az ukrán drónalakulatok kárpátaljai, magyar származású vezetőjét, aki kulcsszerepet vállalt a Barátság kőolajvezeték egyik állomása elleni támadásban, ami súlyos károkat okozott Magyarországnak.

Tompos Márton, a Momentum képviselője Facebook-bejegyzésben reagált a történtekre. A politikus szerint Brovdi hős, akit méltatlanul sújtott a magyar kormány. Bejelentette, hogy 414 eurót utalt Brovdi alakulata, a korábbi 414-es drónos felderítő ezred támogatására, és adománygyűjtést indított a követői körében is.

A Momentum elnöke úgy fogalmazott: „Meg kell mutatnunk, hogy a magyar nép nem egyenlő a putyinista Orbán-kormánnyal.” Arra kérte a támogatókat, hogy szintén járuljanak hozzá a drónos alakulat finanszírozásához, és nyilvánosan jelezzék, mennyivel támogatták az ukrán haderőt.

A Barátság vezeték Magyarország fő olajforrása, amelynek működése kulcsfontosságú az ország energiaellátása szempontjából.

A kormány szerint a támadás veszélybe sodorta a magyar energiaügyi helyzetet, ezért tiltották ki Brovdit.