Szijjártó PéterRobert „ Magyar ” Brovdikülügyminiszter

Tompos Márton ezúttal a külügyminisztérium döntésébe szállt bele

A momentumos képviselő a Magyarországnak súlyos károkat okozó, a Barátság kőolajvezetéket szétlövő ukrán katonának indított gyűjtést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 8:00
Forrás: Tompos Márton/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külügyminiszter kitiltotta Magyarországról Robert „Magyar” Brovdit, az ukrán drónalakulatok kárpátaljai, magyar származású vezetőjét, aki kulcsszerepet vállalt a Barátság kőolajvezeték egyik állomása elleni támadásban, ami súlyos károkat okozott Magyarországnak.

Tompos Márton, a Momentum képviselője Facebook-bejegyzésben reagált a történtekre. A politikus szerint Brovdi hős, akit méltatlanul sújtott a magyar kormány. Bejelentette, hogy 414 eurót utalt Brovdi alakulata, a korábbi 414-es drónos felderítő ezred támogatására, és adománygyűjtést indított a követői körében is.

A Momentum elnöke úgy fogalmazott: „Meg kell mutatnunk, hogy a magyar nép nem egyenlő a putyinista Orbán-kormánnyal.” Arra kérte a támogatókat, hogy szintén járuljanak hozzá a drónos alakulat finanszírozásához, és nyilvánosan jelezzék, mennyivel támogatták az ukrán haderőt.

A Barátság vezeték Magyarország fő olajforrása, amelynek működése kulcsfontosságú az ország energiaellátása szempontjából. 

A kormány szerint a támadás veszélybe sodorta a magyar energiaügyi helyzetet, ezért tiltották ki Brovdit.

 

Borítókép: Tompos Márton (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszemét maffiózó

A szemét ukrán maffiózó

Bayer Zsolt avatarja

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu