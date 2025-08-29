Tisza-adóSZJA-kedvezményátlagkeresetűtöbbletteherMagyar Péter

Tisza-adó: másfél millió forinttal járhatnának rosszabbul a 25 év alattiak

A Tisza Párt kiszivárgott adóterve súlyos terhet róna a 25 év alattiakra. Az szja-mentesség eltörlése és a magasabb kulcsok bevezetése miatt évente másfél millió forintot veszítenének a fiatal munkavállalók.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 7:19
A Tisza Párt progresszív adórendszerre állna át, amely az átlagkeresetű fiataloknak is jelentős többletterhet jelentene – írja a Mandiner.

Súlyos terhet róna a fiatalokra a Tisza-adó. Forrás: Pixabay.com

A KSH friss adatai szerint a 20–29 évesek bruttó átlagbére 590 ezer forint, ami már a 22 százalékos kulcs alá esne. Egy ilyen fizetésnél a mostani nulla szja helyett havonta 129 ezer forintot kellene befizetni, ami évente több mint másfél millió forintos kiesést jelentene.

Sebestyén Géza, az MCC szakértője a Mandinernek úgy fogalmazott: ez a lépés kétévnyi béremelkedést enne meg, vagyis a fiatalok nettó keresete visszaesne a két évvel korábbi szintre, miközben az árak nem csökkennének. A számítások szerint még tízszázalékos éves bérnövekedéssel is legalább három évbe telne, mire visszanyernék a mostani életszínvonalukat.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó:  Shutterstock)

