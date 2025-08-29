idezojelek
A Helyzet

Mindent lehet? Hát nem, kedves levitézlett lelkész uram!

Tizenöt év szünet után ismét előkerült a balliberális posztkommunisták varázsszava, a megszorítás.

2025. 08. 29.
Fotó: Hatlaczki Balázs

Tizenöt év szünet után ismét előkerült a balliberális posztkommunisták varázsszava, a megszorítás. Jöhet bármilyen gazdasági nehéz­ség, válság, csak ezt tudják szajkózni. Kicsit meghúzzuk a nadrágszíjat, idézik Kádárt, nem kell félni, nem fog fájni, aztán pedig jön a Ká­naán, ígérik, de szerencsére mielőtt minden összeomlana, jön egy nemzeti kormány, amely nem ismeri, nem használja a megszorítás kifejezést, és rendbe teszi a dolgokat. Többek között ezért akarják mindenáron megbuktatni Brüsszel Péterék Orbán Viktort.

Azt kérdezi tőlem a minap egy Tisza-aktivista, miért fizessen ő az éhbére után ugyanannyi adót, mint egy NER-lovag a milliós fizetésével. 

Pedagógusi bölcsességem maradékával felvértezve próbálom ilyenkor higgadtan elmagyarázni, hogy nem fizetsz, drága barátom, ugyanannyit, mert minél többet keres valaki, annál többet vonnak le tőle ugyanazon adókulcs mellett is. Látva a hitetlenkedés sötét árnyait tekintetében, még azt is hozzá szoktam tenni, hogy gondolkodjon el azon is, mitől lenne igazságos az, ha valakitől kétszer annyit vonnának le, mint most, csak azért, mert többet tanult, jobb szakmát választott, esetleg jobban használta ki a kapcsolatait, ezáltal magasabb a jövedelme. Jobb lenne ettől a nyavalygók helyzete?

Ezen a ponton kerül mindig elő a balliberálisok másik átverése, az egyenlőség. A bolsevik gazdaságpolitika lényege a megjelenése óta, hogy elvenni azoktól, akiknek van, a java részét zsebre vágni, a maradékot pedig alamizsnaként szétosztani az egyenlőség eszméjével és az igazságosság mítoszával félrevezetett szerencsétlenek között. Magyar Péter pártjának kiszivárgott elképzelései a háromkulcsos személyi jövedelemadóról, az elképesztő mértékű megszorítóterv, a Tisza-csomag éppen erről szól. Nem véletlen, hogy a zsebmessiás akkora vehemenciával tagadja, hogy neki és pártjának bármi köze lenne a sajtóban megjelent „fecnihez”, ahogy ő hívja, mint annak idején azt, hogy ő elmenne olyan kamumunkahelyre, mint amilyen az Európai Parlament. Ám kétségbeesett tagadásának éppen annyi a hitelessége, mint egy notórius hazudozó összes állításának: semmi.

Azóta kiderült ugyanis, hogy a tiszás alelnök, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon arról diskuráltak, hogy többkulcsos adóra, azaz adóemelésre készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána Tarr megfogalmazása szerint „mindent lehet”. Hát nem, kedves levitézlett lelkész uram! Sunyin mellébeszélni, elhallgatni, hazudozni, az egész magyar társadalmat becsapni, félrevezetni, aztán pedig jót röhögni, és kizsebelni, akit csak tudnak, no, azt nem lehet. Megtették ezt többször az önök hírhedt elődei Kun Bélától Rákosin, Kádáron át Gyurcsányig és Bajnai Gordonig, még egyszer nem hagyjuk, többször nem tűrjük.

Még akkor sem, ha önök között vannak olyan idióták, akik az orvosok, a tanárok, a mérnökök, a világszínvonalú iparosok és szolgáltatók, vagyis a magyar középosztály ismételt kirablását és megnyomorítását rendkívül igazságosnak és európainak tartják abból kiindulva, hogy a tőlük elvett pénzt Ukrajnának szánt fegyverekre lehet költeni, ami egyszerre trendi és szexi viselkedés. 

De nekem jobb ötletem van. Azok, aki szerint az egykulcsos adó igazságtalan, fizessék be egy számlaszámra a két-háromszorosát a jelenlegi adójuknak, az összegyűlt pénzt pedig küldjék el ukrán haverjaiknak, legyen miből folytatni az öldöklést. Ez is legalább akkora suttyóság lenne, mint a megszorítóter­veik, de legalább bennünket kihagynának belőle.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Bayer Zsolt
A szemét ukrán maffiózó

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

