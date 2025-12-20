idezojelek
A Helyzet

Haditanács Brüsszelben

Hatalmas sikert ért el a magyar miniszterelnök a háború kiterjedésének megakadályozása és a magyar érdekek hosszú távú érvényesítése érdekében folytatott kitartó munkájával.

Gajdics Ottó
2025. 12. 20.
Azt hittük, uniós csúcs, de a magyar miniszterelnök beszámolója alapján inkább haditanács volt csütörtökön Brüsszelben. A többség azt latolgatta, miként lehet legyőzni Oroszországot, három tagállam, Magyarország, Szlovákia és Csehország pedig a békére próbálta irányítani a háborúba ájultak figyelmét. Történt mindez abban az Európai Unióban, amelynek hitvallása éppen az volt idáig, hogy többé-kevésbé garantálta ötszázmillió európai polgár leghőbb vágyát: Soha többé ne legyen háború a kontinensen. Erre most Európa vezetőinek többsége azonnal az oroszok ellen vonulna, ha lenne rá pénze és képessége. Szerencsére nincs, ezért egyelőre Ukrajna felfegyverzésében és anyagi támogatásában találták meg a pótcselekvés számukra megnyugtató formáját.

Rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek határozták meg az állam- és kormányfők napirendjét már az induláskor. Isteni kegyelem folytán, amit Orbán Viktor intő figyelmeztetései is segítettek előhívni, a legőrültebb terv már a tanácskozás kezdete előtt megbukott

A legbőszebb háborús uszítók is belátták, hogy a befagyasztott orosz vagyon közvetlen felhasználása Ukrajna támogatására több végzetes következménnyel is járhat. Hogy mást ne mondjunk, durva hadüzenetként értékelheti az orosz fél, és a vagyonelkobzás egyenlő lett volna az atomcsapásokkal még embertelenebbé tett harmadik világháború kitörésével. 

De a belga miniszterelnök sem repesett az örömtől, amikor arra akarták rávenni, hogy tegye bűnrészessé országát a teljesen törvénytelen akcióban, különben úgy járhat, mint hazánk. A velejéig romlott, korrupt előterjesztők lemondását a mocskos tervről azonban az motiválhatta inkább, hogy feltehetően kevesebbet nyernek az életveszélyes játékkal, mint amennyit veszítenek, ha válaszul az Oroszországban lévő európai vagyont Putyin is einstandolja.

Ám ettől még megmaradt a háborúba készülők nagy dilemmája, miből finanszírozzák Ukrajnát, nehogy abbahagyja a hadakozást addig, míg az összes német autógyár át nem áll haditermelésre, és össze nem fogdossák a szükséges mennyiségű harcolni vágyó fiatalt szerte Európában. Erre szolgált a másik zseniális ötlet a gigahitel közös felvételéről.

Orbán Viktor határozottan ellenállt ennek a kísérletnek is, mondván, semmi értelme eladósítani még az ükunokáinkat is egy megnyerhetetlen háború elnyújtása érdekében, sokkal értelmesebb lenne Donald Trump béketörekvéseit támogatni, és az öldöklés abbahagyását szorgalmazni Ukrajnában. Reményt ad a jövőre nézve, hogy nem maradt már egyedül ezzel az álláspontjával, Andrej Babis cseh kormányfő belépésével életre keltek tetszhalott állapotukból legalább a visegrádi hármak, ha már Lengyelország más utakat jár. De kimondatott, ránk nézve semmilyen anyagi kötelezettséget nem ró a hitelről szóló döntés, amivel közel négyszázmilliárd forint tehertől menekültünk meg.

Mindent összevetve hatalmas sikert ért el a magyar miniszterelnök a háború kiterjedésének megakadályozása és a magyar érdekek hosszú távú érvényesítése érdekében folytatott kitartó munkájával. Még arra is volt ereje-ideje, hogy egyetértését és teljes szolidaritását is kifejezze a Brüsszelben demonstráló gazdák iránt, akik között szerencsére ott voltak a magyarok is. 

Ők ugyanis az elsők, akik egészen konkrétan a bőrükön érzik a brüsszeli önsorsrontó és önfeladó politika hatását. A könnygáz és a vízágyú méltatlan és megalázó bevetését ellenük talán könnyebben elviselik azáltal, hogy az úgynevezett Mercosur-megállapodás aláírását is elhalasztották legalább egy hónappal a csúcs résztvevői. Ennek ellenére kínkeserves idők várnak ránk, ha sürgősen nem változik meg Európa vezetőinek gondolkodása. 

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

