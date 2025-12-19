Orbán ViktorNémetországBrüsszelEurópai Néppártuniós csúcsorosz-ukrán háború

Orbán Viktor: Az Európai Néppárt a „vezető háborús párt”

Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcson Magyarország érdekeit képviselve lépett fel a háborús nyomásgyakorlással szemben. A miniszterelnök a hosszan elhúzódó tárgyalásokon elérte, hogy sikerüljön elhárítani az azonnali háborús kockázatot, miközben világossá tette: az Európai Néppárt ma már a kontinens „vezető háborús pártja”.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 20:58
Orbán Viktor: Az Európai Néppárt a „vezető háborús párt” Forrás: MTI
Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcson kijelentette: ma az Európai Néppárt viseli a fő felelősséget az európai háborús irányvonalért, hiszen „onnan jön minden baj”, miközben Németországban egyelőre nem látszik fordulat. 

Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcson kijelentette: ma az Európai Néppárt viseli a fő felelősséget (Fotó: AFP)

Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Az EPP-nél van a felelősség, az Európai Néppárt a vezető háborús párt, onnan jön minden baj. Egyelőre nem várható, hogy Németországban felülkerekedjenek. Ezért nekünk egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnunk a háborúból, mint ahogy kellett volna ’14-ben is, meg kellett volna ’39-ben.

A tagállamok vezetői pedig olyan döntéseket hoznak, amelyekért a polgárok fognak fizetni, ha nem sikerül legyőzni az orosz felet a háborúban – figyelmeztetett.

Újra kell szervezni az Európai Uniót, mert szétcsúszik. El kell foglalnunk, át kell alakítanunk, a súlypontokat kell megváltoztatni Brüsszelben, és akkor másként néz ki a világ

– zárta gondolatait.

Orbán Viktor: Magyarország kimarad a hadikölcsönből

Mint arról beszámoltunk, a magyar miniszterelnök megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson. Orbán Viktor a maratoni tárgyaláson elérte, hogy az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani. A miniszterelnök szerint haditanács zajlott Brüsszelben.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

