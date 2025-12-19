Orbán Viktor: Az Európai Néppárt a „vezető háborús párt”

Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcson kijelentette: ma az Európai Néppárt viseli a fő felelősséget az európai háborús irányvonalért, hiszen „onnan jön minden baj”, miközben Németországban egyelőre nem látszik fordulat.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Az EPP-nél van a felelősség, az Európai Néppárt a vezető háborús párt, onnan jön minden baj. Egyelőre nem várható, hogy Németországban felülkerekedjenek. Ezért nekünk egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnunk a háborúból, mint ahogy kellett volna ’14-ben is, meg kellett volna ’39-ben.
