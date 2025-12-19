Orbán Viktor: Az Európai Néppárt a „vezető háborús párt”

Orbán Viktor: Magyarország kimarad a hadikölcsönből

Mint arról beszámoltunk, a magyar miniszterelnök megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson. Orbán Viktor a maratoni tárgyaláson elérte, hogy az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani. A miniszterelnök szerint haditanács zajlott Brüsszelben.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)