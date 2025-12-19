Orbán Viktorbelga miniszterelnökBrüsszelBart De Weveruniós csúcs

Orbán Viktor: Segítünk, ahol tudunk! + videó

Segítünk, ahol tudunk! – írta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött legújabb videóhoz, amelyen az a pillanat látható, amikor Belgium miniszterelnöke a teraszról lekiabálva tudatta az újságírókkal: beszélni akar Orbán Viktorral.

Sebők Barbara
2025. 12. 19. 16:15
Belgium miniszterelnöke a teraszról lekiabálva tudatta az újságírókkal: beszélni akar Orbán Viktorral. Forrás: AFP
Mint arról lapunk már korábban beszámolt, Orbán Viktor ismét a figyelem középpontjába került, amikor Bart De Wever a teraszról kiabált le az újságíróknak, hogy beszélni akar magyar kollégájával. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban idézte fel a pillanatot, hozzátéve: – Segítünk, ahol tudunk!

Orbán Viktor korábban kiemelte a belga miniszterelnök szellemes, fekete humorral átszőtt stílusát
Orbán Viktor korábban kiemelte a belga miniszterelnök szellemes, fekete humorral átszőtt stílusát (Fotó: MTI)

Az erkélyről kiabáló politikus azt mondta az újságíróknak:

Még meg kell vele beszélnem valamit.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Orbán Viktor korábban kiemelte a belga miniszterelnök szellemes, fekete humorral átszőtt stílusát. 

Orbán Viktor: Magyarország kimarad a hadikölcsönből

A magyar miniszterelnök megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson. Orbán Viktor a maratoni tárgyaláson elérte, hogy az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani. A miniszterelnök szerint haditanács zajlott Brüsszelben.

Borítókép: Orbán Viktor és Bart De Wever (Fotó: AFP)

