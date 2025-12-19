Orbán Viktor: Segítünk, ahol tudunk! + videó

Mint arról lapunk már korábban beszámolt, Orbán Viktor ismét a figyelem középpontjába került, amikor Bart De Wever a teraszról kiabált le az újságíróknak, hogy beszélni akar magyar kollégájával. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban idézte fel a pillanatot, hozzátéve: – Segítünk, ahol tudunk!
Az erkélyről kiabáló politikus azt mondta az újságíróknak:
Még meg kell vele beszélnem valamit.
Szóljon hozzá!
