Orbán Viktor a főszereplő + videó

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Orbán Viktor kiemelte a belga miniszterelnök szellemes, fekete humorral átszőtt stílusát. A magyar kormányfő szerint Bart De Wever hatalmas nyomás alatt áll, de eddig jól kezelte a kihívásokat.

Bart De Wever a teraszról lekiabálva tudatta, hogy beszélni akar Orbán Viktorral

Fotó: BENOIT DOPPAGNE / Belga