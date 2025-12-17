Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Orbán Viktor kiemelte a belga miniszterelnök szellemes, fekete humorral átszőtt stílusát. A magyar kormányfő szerint Bart De Wever hatalmas nyomás alatt áll, de eddig jól kezelte a kihívásokat.
Orbán Viktor a főszereplő + videó
A magyar miniszterelnök ismét a figyelem középpontjába került, amikor Bart De Wever a teraszról kiabált le az újságíróknak, hogy beszélni akar magyar kollégájával. Orbán Viktor korábban már mesélt a belga miniszterelnök humoráról.
Belgium miniszterelnöke a teraszról lekiabálva tudatta az újságírókkal, beszélni akar Orbán Viktorral! – írta Deák Dániel közösségi oldalán.
Ahogy arról lapunk is beszámolt Belgium döntött az orosz vagyon ügyében.
Borítókép: Bart De Wever belga miniszterelnök (Fotó: AFP)
Az európai emberek békét akarnak
Deutsch Tamás szerint elég volt Brüsszel háborús őrületéből.
Brüsszelben most nem az történt, amit megszoktunk
A nap legfontosabb hírei.
Brüsszelnek be kell látnia, hogy a zsarolás nem jött be + videó
Navracsics Tibor volt a vendég a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című műsorában.
Így kevernék bele a háborúba Európát a nyugat-európai politikusok
Szerintük az anyáknak hozzá kellene szokniuk gyermekeik elvesztésének gondolatához.
Az európai emberek békét akarnak
Deutsch Tamás szerint elég volt Brüsszel háborús őrületéből.
Brüsszelben most nem az történt, amit megszoktunk
A nap legfontosabb hírei.
Brüsszelnek be kell látnia, hogy a zsarolás nem jött be + videó
Navracsics Tibor volt a vendég a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című műsorában.
Így kevernék bele a háborúba Európát a nyugat-európai politikusok
Szerintük az anyáknak hozzá kellene szokniuk gyermekeik elvesztésének gondolatához.
