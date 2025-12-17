Óriási győzelmet aratott Magyarország Brüsszelben + videó

Rendkívüli

orosz vagyonUkrajnaEurópai BizottságBelgium

A befagyasztott orosz vagyon kérdése lekerült az Európai Bizottság napirendjéről. Korábban a magyar kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a vagyon elkobzása felér egy hadüzenettel. A brüsszeli vezetés egyelőre meghátrált.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 16:05
Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar miniszterelnök kijelentette, hogy a brüsszeli vezetés egy olyan lépésre készül, amely hadüzenettel ér fel: elvenné a befagyasztott vagyont az oroszoktól, és odaadná az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának. Meghátrált az Európai Bizottság – egyelőre lekerült a napirendről a befagyasztott orosz vagyon kérdése  – tette közzé az Alapjogokért Központ a közösségi oldalán.

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Óriási győzelmet aratott Magyarország

– jelentette be közösségi oldalán az Alapjogokért Központ. Az Európai Bizottság levette a napirendről a befagyasztott orosz vagyon kérdését. 

Magyarország már az első perctől mondta, hogy ha az ukránoknak küldik az oroszok pénzét, az felér egy hadüzenettel. A háborús eszkalációt most sikerült elkerülni és Magyarországnak ebben úttörő szerepe volt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz (Fotó: AFP)

