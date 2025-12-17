Óriási győzelmet aratott Magyarország Brüsszelben + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar miniszterelnök kijelentette, hogy a brüsszeli vezetés egy olyan lépésre készül, amely hadüzenettel ér fel: elvenné a befagyasztott vagyont az oroszoktól, és odaadná az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának. Meghátrált az Európai Bizottság – egyelőre lekerült a napirendről a befagyasztott orosz vagyon kérdése – tette közzé az Alapjogokért Központ a közösségi oldalán.
Óriási győzelmet aratott Magyarország
– jelentette be közösségi oldalán az Alapjogokért Központ. Az Európai Bizottság levette a napirendről a befagyasztott orosz vagyon kérdését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!