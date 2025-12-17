Orbán Viktor hadüzenetre figyelmeztetett

Orosz vagyon elkonfiskálása, kisajátítása, ahogy a bizottság terveiben szerepel, vagyis hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól, és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az nem más, mint egy nyílt hadüzenet. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor Brüsszel lépésére figyelmeztetett (Fotó: AFP)

Ilyet biztosan nem láttam, de arra sem emlékszem, hogy tanultam volna ilyesmiről – tette hozzá a magyar miniszterelnök. Kiemelte:

Olyat már láttam, hogy egy háború végén a győztesek elveszik a vesztesektől a területét, a népességét, a vagyonát, erről tudnák beszélni. De hogy háború közben a háborúban jogilag részt nem vevő fél, mint az Európai Unió, az orosz-ukrán háború fogja magát, és az egyik félnek a vagyonát elveszi és odaadja a háborúban álló másik félnek, ezt nem lehet másképpen értelmezni, mint hadüzenetet és szerintem az oroszok így is fogják értelmezni.

Orbán Viktor szerint a kérdés csak az, hogy milyen válaszlépéseket fognak tenni az oroszok.

Mi levédtük magunkat a gazdasági válaszlépésekkel szemben. Ezelőtt néhány héttel írtam egy levelet az oroszok elnökének, és azt kérdeztem tőle, hogy amennyiben az Unió az orosz befagyasztott vagyont elveszi, akkor lesznek-e válaszlépések, és a válaszlépéseknél az oroszok figyelembe veszik-e azt, hogy ki hogyan szavazott ennél a döntésnél. És erre kaptam egy választ, ebben az szerepel, hogy a nemzetközi jog minden eszközét felhasználva erőteljes válaszlépések lesznek, és ebben figyelembe fogják venni, hogy melyik tagállama az Uniónak hogyan foglalt állást

– szögezte le a kormányfő.

Tehát mi magyarok levédtük magunkat és világossá tettük, teszem most is, hogy Magyarország nem fogja támogatni bármely ország, nem csak Oroszország, bármely ország devizatartalékának, befagyasztott devizatartalékának az elvételét. Magyarország soha semmilyen körülmények között nem fogja támogatni – zárta gondolatait a miniszterelnök.

