Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

MetaFideszFacebooklomnici ZoltánTisza Pártkampánypolitikai hirdetésDKMagyar Péter

Végzetes csapást mérhet Magyar Péter pártjára a Facebook + videó

Érzékenyen érintheti a Tisza Pártot, ha október 1-jétől a Meta betiltja a fizetett politikai hirdetéseket – mondta lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója. Mint hangsúlyozta, Magyar Péter alakulata tavaly nyáron a legtöbbet költötte politikai tartalmú Facebook-hirdetésekre a hazai pártok közül. Deák Dániel vezető elemző szerint ebből is a kormánypártok jöhetnek ki győztesen, mivel nagy tapasztalatuk van a professzionális és hatékony alkalmazkodásban.

Molnár János
2025. 08. 28. 5:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Meta úgy döntött, hogy októbertől megszünteti a politikai hirdetéseket a Facebookon és az Instagramon az Európai Unióban, ami jelentős átalakulást hozhat a digitális térben, mivel ezek a platformok kiemelt terepei a politikai üzenetek eljuttatásának – mondta lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán.

A Századvég tudományos igazgatója hangsúlyozta:

a tilalom különösen érzékenyen érintheti azokat a szereplőket, akik a közösségi médiás jelenlétükre építették kampánystratégiájukat, így a Tisza Pártot és Magyar Pétert.

A magyar jog szigorú keretek között szabályozza a politikai reklámokat, amelyeket kizárólag nyilvántartásba vett sajtótermékek közölhetnek, ellenőrizhető díjszabás alapján, ezért a Meta döntésének hatása differenciált lesz. A főként online térre támaszkodó jelölő szervezetek mozgástere szűkül, míg azok a pártok és jelöltek, amelyek eddig is hagyományos kampányeszközökre építettek, várhatóan kevésbé érzik meg a változást. Így a hazai kampány inkább a klasszikus, intézményesített kommunikációs csatornákra fog támaszkodni, ami előny a Fidesz, a Mi Hazánk és a DK, illetve akár súlyos hátrány is lehet a Tisza Párt számára – világított rá a tudományos igazgató.

 

Külföldről fizetett álcivilek kampányolnak a baloldalnak

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató köteles 470 percnyi politikai reklámidőt biztosítani az országos listát állító pártoknak, ami különösen fontossá válik a közösségi médiás hirdetések kiesésével, de nem szabad megfeledkezni az offline kampányról sem, ideértve a plakátok kihelyezését, a választópolgárok közvetlen megkeresését és a választási gyűlések szervezését. Ezenkívül az online térben nagyobb szerepet kaphat a TikTok, amely a közérthető vizualitásra helyezi a hangsúlyt, valamint nőhet az influenszerek szerepe is.

A baloldal már régóta külföldről finanszírozott, magukat civilnek nevező szervezeteknek szervezi ki kampánya bizonyos elemeit. 

Ifjabb Lomnici Zoltán kiemelte: Dávid Dóra, a Tisza brüsszeli képviselője a Meta jogi tanácsadója volt, és bár ez formálisan lezárult, politikai vitákban mégis szempontként felmerülhet, hogy az így szerzett tapasztalat, illetve a kapcsolatrendszer milyen mértékben befolyásolja a Meta-ügyekhez és különösen egyes közösségi médiumokhoz, azok belső működéséhez való viszonyát.

 

Orbán Viktor fején találta a szöget

A tudományos igazgató leszögezte: a tervezett tiltás nem a tartalmak szabad megosztását korlátozza, hanem kifejezetten a fizetett eléréseket zárja ki, vagyis azt a lehetőséget, hogy a pártok és politikusok célzott hirdetésekkel juttassák el üzeneteiket széles tömegekhez. Ebből következően elsősorban azok a politikai erők kerülhetnek hátrányba, amelyek kampánystratégiája jelentős részben a közösségi médiára épül.

A Tisza Párt tipikusan ebbe a kategóriába tartozik: a párt 2024 nyarán a legtöbbet költötte politikai tartalmú Facebook-hirdetésekre a hazai pártok közül. Tavaly májusi indulásuk óta 2025 márciusáig 27,1 millió forintot költöttek hirdetésekre, ami jól mutatja, mennyire központi szerepet játszott a fizetett közösségi megjelenés. Ezzel szemben a kormánypártok 2022-ben több mint 12 ezer plakáttal voltak jelen országszerte, ami az offline kampány súlyát jelzi.

Orbán Viktor „digitális blöff” kifejezése ebben az összefüggésben különösen találó: a Tisza Párt politikai ereje erősen a digitális térhez kötődik, és a fizetett hirdetések tiltása éppen azt a területet gyengíti, ahol eddig a legerősebb volt

– állította.

A szabályszegés esetén alkalmazható szankciókról ifjabb Lomnici Zoltán kijelentette: a Meta minden politikai hirdetést címkézni köteles, és nyilvánosan közzéteszi azokat a Hirdetéstárban. Ha egy reklám nem felel meg a követelményeknek, a rendszer azonnal elutasítja a közzétételét. Ismételt jogsértések esetén a Meta további szankciókat is alkalmazhat: a hirdetési fiókokat letilthatja, sőt akár törölhet is oldalt.

A Meta szankciói tehát technikai jellegűek és abban hatásosak, hogy teljesen elvágják a közösségi médiás hirdetési lehetőséget, viszont a nagyvállalat nem tiltja a politikai tartalmakat, így azok a politikusok, akiknek sok követőjük van, hirdetés nélkül is képesek tömegekhez eljutni.

 

Az organikus tartalom a siker kulcsa

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról beszélt lapunknak, hogy még kérdéses, a Meta terve valóban meg fog-e valósulni, mert a háttérben zajlanak a tárgyalások. A Metának is fontos lenne, hogy a politikai hirdetések megjelenjenek. Ha bekövetkezik a tiltás, akkor az minden politikai oldalt érint, és az lesz sikeresebb, amelyik organikusan terjedő tartalmakat tud készíteni.

– Látható, hogy a Tisza álprofilokkal működik, amelyekről megpróbálják befolyásolni az algoritmust, erről még egy tényfeltáró videó is készült. A jobboldalon viszont a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök arról szólnak, hogy akár politikai hirdetések nélkül is azonnal nagy számú emberhez eljussanak azok az információk és politikai üzenetek, amelyeket a kormánypártok fontosnak tartanak – mutatott rá a vezető elemző.

Szerinte a momentumosok és a közösségi média jobboldali hangjait ellehetetleníteni akaró szereplők mindent megtettek a politikai hirdetések korlátozásáért.

A globalisták célja, hogy az algoritmus által elnyomott tartalmakat még hirdetni se lehessen, ehhez a jobboldalnak professzionálisan kell alkalmazkodnia és hálózatosodnia, ahol akár százezren is aktívan meg tudnak jelenni a közösségi médiában. A Fidesz és a kormányoldal ebben mindig élen járt, ami a korábbi választások idején letiltott jobboldali fiókoknál volt jól látható.

– Amíg a jobboldalon valós személyek vannak a közösségi médiában, addig a balliberális oldalon inkább kamuprofilok tűnnek fel, ami a baloldal dolgát nehezíti meg, hiszen így az üzeneteik kevésbé jutnak el valós emberekhez. Arra számítok, hogy a különböző felületeket a politikai szereplők úgy fogják használni, hogy az ott jelen lévő választópolgárok közül a lehető legtöbbet szólítják meg a kampányban – mondta Deák Dániel.

Borítókép: Dávid Dóra, Magyar Péter brüsszeli embere, a Meta volt jogtanácsa megőrizhette jó kapcsolatait egykori cégénél (Fotó: MTI/Purger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu