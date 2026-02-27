Budapesten tanácskoztak a V4-ek parlamenti vezetői

Richard Rasi, a szlovák nemzeti tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy a V4-et az egyik legstabilabb formátumnak tartja. Emlékeztetett, a visegrádi négyek létrehozásának 35. évfordulóját ünneplik.

A V4 tagállamaiban sok a közös vélemény (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Meggyőződésének adott hangot, hogy sok a közös vélemény, például az EU bővítésének, az energiabiztonságnak, a kohéziós politikának, az interkonnektivitásnak vagy a külső határok védelmének kérdésében. Hangsúlyozta, hogy koordinált fellépést tud elképzelni, ugyanis a négy ország lakossága 65 millió, ami az EU lakosságának 14 százalékát jelenti.

Megjegyezte, nagyon sokszor azonosan látják az EU versenyképességét. Hozzátette, meg kell találni az egyensúlyt a klímaambíciók és az európai ipar szükségletei között.

Milos Vystrcil, a cseh szenátus elnöke úgy fogalmazott, hogy bár „nem jutottunk közös következtetésekre”, de az eszmecsere fontos, mert a dialógus a bizalom forrása, és az a legrosszabb, ha az emberek nem beszélgetnek egymással.

Kijelentette, hogy a V4-ek részei az EU-nak, ezért közösen viselnek felelősséget azért, ami történik, és azért is, hogy „jól megy-e nekünk vagy nem”.

Kétségbevonhatatlannak nevezte, hogy Európa és az unió a versenyképesség kérdésében már régóta vesztésre áll az Egyesült Államokkal, Kínával és általában Ázsiával szemben. Hangsúlyozta, hogy ezzel valamit kezdeni kell. A kontinens és ezáltal a V4-ek versenyképességét az energiaárak csökkenése fokozhatja – szögezte le. Szavai szerint az energiaárak azonban magasak, mert „bizonyos pillanatban rossz stratégiai döntéseket hoztunk” és a stratégiai nyersanyagokat „például Oroszországból szállítottuk olyan mértékben”, hogy amikor onnan nem jött a gáz és a kőolaj, „képtelenek voltunk gyorsan reagálni és más forrásokat keresni”, ami az árak emelkedéséhez vezetett.

Hangsúlyozta, hogy együtt kellene a függetlenségünket óvni, hogy „nehogy egyszer csak azt lássuk, hogy csak Kínából tudunk dolgokat beszerezni”.

A demográfiai kutatások azt mutatják, hogy „Ukrajna kétszeresen védelmezi Európát. Először is azáltal, hogy harcol Oroszországgal, és ezáltal Európát is megvédi, másodszor pedig az ukrajnai menekültek nálunk dolgoznak és olyan munkákat végeznek, amelyekre egyébként nem találnánk munkaerőt” – fogalmazott. Hozzátette, hogy ezt méltányolni kellene, azonban ez nem marad így örökre, ezért tapasztalatokat kellene cserélni és mindent megtenni annak érdekében, hogy visszafordítsák a demográfiai folyamatokat, hogy Európa lakossága ne csökkenjen.