Lopás vétségének gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettessel szemben a Székesfehérvári Rendőrkapitányság. Az esetről egyelőre annyit lehet tudni, hogy egy, a Palotai úton található üzletben február 9-én délelőtt az elkövető a sértett pillanatnyi figyelmetlenségét kihasználva a táskájából pénztárcát lopott – írja a rendőrségi portál.
Csak egy pillanatig nem figyelt a nő, a boltban fosztották ki, de itt a fotó az elkövetőről
Felismeri?
A rendőrség arra kér, hogy aki a képeken látható személyt felismeri vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Rendőrkapitányságon személyesen, vagy a [email protected] e-mail címen, vagy hívja a 06-22/541-600-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívó számon.
