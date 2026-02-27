Csak egy pillanatig nem figyelt a nő, a boltban fosztották ki, de itt a fotó az elkövetőről

Fotó: Police

A rendőrség arra kér, hogy aki a képeken látható személyt felismeri vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Rendőrkapitányságon személyesen, vagy a [email protected] e-mail címen, vagy hívja a 06-22/541-600-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívó számon.