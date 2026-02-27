Fekete-Győr ­AndrásUkrajnaOrbán Balázsnyílt levélZelenszkij

Már csak ez hiányzott: Fekete-Győr levelet írt Zelenszkijnek

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója szerint a bukott pártelnök lépése is megerősíti, hogy az ellenzék a Tisza Párt vezetésével Ukrajna oldalán áll, és nem a magyarokén.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 12:36
„Nem tudtuk eddig, hogy mi hiányzott” – reagált ironikusan Orbán Balázs a közösségi oldalán arra, hogy Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Kunszállás, 2026. február 26. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának kunszállási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 26-án. MTI/Bús Csaba
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte: a Momentum bukott elnöke irományában a háború folytatása mellett érvelt, és arról biztosította az ukrán elnököt, hogy a magyarok többsége Ukrajna mellett áll, mindez megerősíti a baloldal ukránpártiságát.

– Azt eddig is tudtuk, hogy az ellenzék a Tisza Párt vezetésével Ukrajna oldalán áll – emlékeztetett a politikus. Szerinte Fekete-Győr András téves úton jár.

Szerintem abban téved, hogy a magyarok is így gondolkodnak: mi Magyarország és a saját nemzeti érdekünket tartjuk a legfontosabbnak

– szögezte le a politikai igazgató.

Hangsúlyozta: Ukrajna követeléseit a nemzeti kormány megérti, de elutasítja, mert „ezek szöges ellentétben állnak Magyarország érdekeivel”.

  • Nem fogjuk a háborút és Ukrajnát támogatni sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával,
  • nem fogunk hozzájárulni Ukrajna EU-tagságához,
  • nem fogunk lemondani az olcsó energiáról

– tette világossá a magyar álláspontot.

Orbán Balázs úgy fogalmazott: ha a baloldal kerülne hatalomra, végrehajtaná azokat a lépéseket, amelyeket Brüsszel és Kijev elvár. „Ezért a Fidesz a biztos választás!” – hangsúlyozta.

Mint arról már beszámoltunk, a Momentum a Tisza Párt feltűnése után hamar beállt Magyar Péter mögé. A Tisza vezérének egyik első, 2024 áprilisi tüntetésén Donáth Anna, a Momentum akkori elnöke is részt vett. Donáth az EP-választás kampányában a Tisza Párt egyik aláírásgyűjtő pultjánál is mosolyogva fotózkodott. Később pedig Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke volt az, aki megküldte a selyemzsinórt a saját pártjának, és felszólította a Momentumot, hogy ne induljon a 2026-os választásokon.

A péntek reggeli interjújában Orbán Viktor miniszterelnök arról is beszélt, hogy az ukránoknak egy Tisza-féle baráti kormány lenne a megfelelő.

 – Az ukránok a németek Északi Áramlatát felrobbantották, beépültek a Tisza Pártba, egy ismert kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útjait. Nekik ukránbarát kormány kell, olyan, amely nem akadályozza a finanszírozásukat, lejön az orosz gázról és támogatja a háborút. Ezzel szemben mi nem adunk katonákat, fegyvereket, és nem sodródunk bele a háborúba – szögezte le a kormányfő.

Borítókép: Fekete-Győr András (Forrás: Facebook)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

