Már csak ez hiányzott: Fekete-Győr levelet írt Zelenszkijnek

„Nem tudtuk eddig, hogy mi hiányzott” – reagált ironikusan Orbán Balázs a közösségi oldalán arra, hogy Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte: a Momentum bukott elnöke irományában a háború folytatása mellett érvelt, és arról biztosította az ukrán elnököt, hogy a magyarok többsége Ukrajna mellett áll, mindez megerősíti a baloldal ukránpártiságát.

– Azt eddig is tudtuk, hogy az ellenzék a Tisza Párt vezetésével Ukrajna oldalán áll – emlékeztetett a politikus. Szerinte Fekete-Győr András téves úton jár.

Szerintem abban téved, hogy a magyarok is így gondolkodnak: mi Magyarország és a saját nemzeti érdekünket tartjuk a legfontosabbnak

– szögezte le a politikai igazgató.

Hangsúlyozta: Ukrajna követeléseit a nemzeti kormány megérti, de elutasítja, mert „ezek szöges ellentétben állnak Magyarország érdekeivel”.

Nem fogjuk a háborút és Ukrajnát támogatni sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával,

nem fogunk hozzájárulni Ukrajna EU-tagságához,

nem fogunk lemondani az olcsó energiáról

– tette világossá a magyar álláspontot.

Orbán Balázs úgy fogalmazott: ha a baloldal kerülne hatalomra, végrehajtaná azokat a lépéseket, amelyeket Brüsszel és Kijev elvár. „Ezért a Fidesz a biztos választás!” – hangsúlyozta.

Mint arról már beszámoltunk, a Momentum a Tisza Párt feltűnése után hamar beállt Magyar Péter mögé. A Tisza vezérének egyik első, 2024 áprilisi tüntetésén Donáth Anna, a Momentum akkori elnöke is részt vett. Donáth az EP-választás kampányában a Tisza Párt egyik aláírásgyűjtő pultjánál is mosolyogva fotózkodott. Később pedig Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke volt az, aki megküldte a selyemzsinórt a saját pártjának, és felszólította a Momentumot, hogy ne induljon a 2026-os választásokon.

A péntek reggeli interjújában Orbán Viktor miniszterelnök arról is beszélt, hogy az ukránoknak egy Tisza-féle baráti kormány lenne a megfelelő.

– Az ukránok a németek Északi Áramlatát felrobbantották, beépültek a Tisza Pártba, egy ismert kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útjait. Nekik ukránbarát kormány kell, olyan, amely nem akadályozza a finanszírozásukat, lejön az orosz gázról és támogatja a háborút. Ezzel szemben mi nem adunk katonákat, fegyvereket, és nem sodródunk bele a háborúba – szögezte le a kormányfő.