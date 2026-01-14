fekete - győr andrástóth gabikocsis máté

Kocsis Máté odapirított Fekete-Győrnek: Te meg inkább ne énekelj, nem értesz ahhoz. Se.

Miután Fekete-Győr András beleszállt Tóth Gabiba, akinek az énektudását is megkérdőjelezte, Kocsis Máté bejegyzésben reagált a Momentum bukott elnökének írására.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 14. 22:16
Kocsis Máté közösségi oldalán reagált arra, hogy Fekete-Győr András szerint Tóth Gabi  hitelességével együtt a szakmai tudása is ment volna a levesbe, mert fellépett a Fidesz hétvégi kongresszusán. 

Szeretem amikor egy tehetségtelen ember támadja egy tehetséges képességeit, válaszért kiállt.

– kommentálta Fekete-Győr akcióját Kocsis. 

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztette a Momentum bukott elnökét, hogy róla mindenki tudja, bíróság által elítélt, választók bizalmát maradéktalanul elvesztő, saját közösségében is kinevetett, elektromos rollert kádban fürdető, bukott politikus, aki lényegében semmit nem csinált még jól, és semmi jót nem csinált. 

Oldalakon átívelő közmegegyezés van a politikában arról, hogy rém tehetségtelen ember vagy. Ez persze még nem lenne gond, az viszont már nagyon is az, hogy ilyen a pedigrével veszed magadnak a bátorságot, és az ország egyik legtehetségesebb énekesnőjét minősítgeted

 – közölte a politikus. 

Kocsis Máté végül azzal szúrta oda Fekete-Győr Andrásnak, hogy Tóth Gabival nincsenek egy szinten, mert ő a maga erejéből lett az, aki. 

Tudod, ő nem úgy lett ismert ember, hogy a francia nagykövetségre járt egyeztetni a 2024-es olimpiáról. Ti mindig gyűlölni fogjátok, mert más a véleménye, és nektek ez bőven elég hozzá. 

Bár a bejegyzése elején Kocsis még azzal froclizza a bukott momentumost, hogy énekeljen már el egy dalt, az írás végére oda jut, hogy inkább ne énekeljen. 

– Te meg inkább ne énekelj, nem értesz ahhoz. Se – jelezte a frakcióvezető. 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti 

Hungexpón 2026. január 10-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

