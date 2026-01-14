Kitört a belháború, egymást falják fel a baloldalon

„Kitört a balos belháború a Tisza és DK holdudvara között. Most épp a DK-s Molnár Csaba esett neki a kamu méréseiről ismertté vált Hann Endre bácsinak, mert a legfrissebb Medián közvélemény-kutatásban kitalált számok nem tetszettek neki” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Persze, hogy nem, mert a mostanit a tiszások fizették, nem a DK. Ebből pedig egyenesen következik, hogy a Tiszát tolták meg – nem kicsit – a Mediánnál

– tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint most egyértelműen kiderült, hogy amit már korábban is mondtak, az igaz, vagyis Hann Endre jó pénzért bárkinek készít jól hangzó közvélemény-kutatást.

És akkor ennyit a korábbi kutatásokról is, meg a Mediánról is

– hangsúlyozta a frakcióvezető.