Demokratikus Koalíció (DK)dkhvgtiszahann endretisza pártmolnár csaba

Molnár Csaba ledobta az atombombát: lehúzhatja a rolót Hann Endre

Egészen elképesztő levelet hozott nyilvánosságra a Demokratikus Koalíció alelnöke. A levélben Hann Endre felajánlja, hogy egy olyan célcsoportot alakít ki a következő kutatásához, amely fogékony lehet a mélyrepülésben lévő párt üzeneteire.

Gábor Márton
2026. 01. 14. 18:21
Forrás: MW-archív
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A jövő héten indul egy omnibuszunk, ahol a számotokra is szívesen feltennénk néhány releváns kérdést. Ez az országos 1000 fős felmérés egyébként alkalmas lenne, hogy lépéseket tegyünk abba az irányba, amelyről a legutóbbi találkozón beszéltünk: véletlen mintán kialakíthatunk egy olyan célcsoportot, amely fogékony lehet a DK értékeire, üzeneteire” – írta a most közreadott, egyébként augusztusi levélben Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója.

Így udvarolt Hann Endre a DK-nak, ez a levél sok mindent elárul Hann Endre módszereiről. Fotó: Molnár Csaba Facebook-oldala.

A levelezést közzétevő Molnár Csaba a bejegyzésében azt írta,

 folytatódik a Medián-szürreál, beszállt a HVG is.  A mai Medián »kutatásról« szóló posztom után, Hann »húdehitelesvagyok” Bandi a HVG-hez menekült, hogy egy, a DK pártigazgatójával való tavaly nyári levélváltását bemutassa.

Ezt követően pedig Molnár nehezményezte, hogy a teljes levélváltást nem hozta nyilvánosságra a HVG azon cikkében, amelyben Hann Endre válaszolt az alelnök felméréssel kapcsolatos kijelentéseire. 

Hann Endre úgy reagált ugyanis a DK-sok vádjaira, hogy lenyilatkozta a HVG-nek, hogy be tudja bizonyítani, hogy a DK akart tőlük olyan kutatást rendelni, ami jobb helyzetbe hozhatná a pártot. 

 

A nap folyamán ugyanis a DK-s Molnár Csaba a közösségi oldalán leleplezte a manipulációs kerekasztal egyik zászlóshajójának, a Hann Endre vezette Mediánnak a működését. Ugyanis a baloldali politikus azt állította, hogy tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég Dobrev Klára pártjától, hogy több millió forintért rendeljenek tőlük felméréseket. Molnár azt állítja, világossá tették, hogy erre nem hajlandók, így szerinte ez lehet az oka, hogy a Medián kutatásaiban újabban egy százalék körüli eredményt mérnek a Demokratikus Koalíciónak. 

Mint ismert, a Medián hónapokon át olyan felméréseket közölt, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében.

Ha elfogadjuk Molnár Csaba állítását, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon mi állhat annak a hátterében, hogy rendre a Tisza Párt előnyét méri a Medián.

Megjegyzendő, hogy a balliberális kutatócégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló, ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki. Ám nemegyszer fordult már elő, hogy a kutatócégek vezetői szólták el magukat a méréseik hitelességét illetően.

Beismerő vallomás Hann Endrétől

Korábban épp a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki lebuktatta a saját méréseiket, amik a Tisza Párt fölényét mutatták a kormánypártokkal szemben, míg a DK-t rendre a parlamenti küszöb alá mérték. Még 2024 őszén a Klubrádióban Hann Endre lényegében elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

A Medián ügyvezetőjének okfejtése szerint amíg hónapról hónapra a kormánypártok fölényes előnyét mérték a kutatócégek, az unalmas volt, senki nem figyelt rájuk, majd amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek.

Hann úgy fogalmazott, hogy a közvélemény-kutatásoknak van befolyásoló hatásuk, mert felhívják a figyelmet egy változásra. A „bandwagon effect” kifejezést említette, ami azt jelenti, hogy az ilyen felmérések hatására az emberek szívesebben „felszállnak arra a vonatra”, ami a többség szerint jó irányba megy, vagyis csatlakoznak egy tendenciához, esetünkben a Tisza Párt állítólagos erősödéséhez.

Majd tavaly nyáron ugyancsak a Klubrádióban Hann Endre elmondta:

A 90-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában.

A megszólalás lényegében beismerő vallomásnak tekinthető, Hann ugyanis mint közvélemény-kutató beszél arról, hogy felmérése valamiféle kampánytámogató eszköz. Arra nem tért ki, kinek vagy minek a kampányát támogatja a kutatása. 

Borítókép: Hann Endre (Forrás: MW-archív)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu