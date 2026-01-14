Molnár Csaba ledobta az atombombát: lehúzhatja a rolót Hann Endre

„A jövő héten indul egy omnibuszunk, ahol a számotokra is szívesen feltennénk néhány releváns kérdést. Ez az országos 1000 fős felmérés egyébként alkalmas lenne, hogy lépéseket tegyünk abba az irányba, amelyről a legutóbbi találkozón beszéltünk: véletlen mintán kialakíthatunk egy olyan célcsoportot, amely fogékony lehet a DK értékeire, üzeneteire” – írta a most közreadott, egyébként augusztusi levélben Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója.

Így udvarolt Hann Endre a DK-nak, ez a levél sok mindent elárul Hann Endre módszereiről. Fotó: Molnár Csaba Facebook-oldala.

A levelezést közzétevő Molnár Csaba a bejegyzésében azt írta,

folytatódik a Medián-szürreál, beszállt a HVG is. A mai Medián »kutatásról« szóló posztom után, Hann »húdehitelesvagyok” Bandi a HVG-hez menekült, hogy egy, a DK pártigazgatójával való tavaly nyári levélváltását bemutassa.

Ezt követően pedig Molnár nehezményezte, hogy a teljes levélváltást nem hozta nyilvánosságra a HVG azon cikkében, amelyben Hann Endre válaszolt az alelnök felméréssel kapcsolatos kijelentéseire.

Hann Endre úgy reagált ugyanis a DK-sok vádjaira, hogy lenyilatkozta a HVG-nek, hogy be tudja bizonyítani, hogy a DK akart tőlük olyan kutatást rendelni, ami jobb helyzetbe hozhatná a pártot.