Hatalmas bukta, régi elvtársa leplezhette le a Tisza előnyét mérő Mediánt

Nem várt helyről kapott pofont a Mediánt vezető Hann Endre. Ugyanis a balliberális kutatócégről a DK-s Molnár Csaba osztotta meg, hogy azt ajánlották Dobrev Klára pártjának, hogy rendeljenek tőlük többmilliós kutatásokat, és cserébe jobb színben tüntetik fel a pártot a felméréseikben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 14:26
Forrás: MW-archív
A DK-s Molnár Csaba a közösségi oldalán leleplezte a manipulációs kerekasztal egyik zászlóshajójának, a Hann Endre vezette Mediánnak a működését. Ugyanis a baloldali politikus azt állította, hogy tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég Dobrev Klára pártjától, hogy több millió forintért rendeljenek tőlük felméréseket. Molnár azt állítja, világossá tették, hogy erre nem hajlandók, így szerinte ez lehet az oka, hogy a Medián kutatásaiban újabban egy százalék körüli eredményt mérnek a Demokratikus Koalíciónak.

Magyar Péter 20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Rendre a Tiszát támogató felméréseket tesznek közzé a manipulációs kerekasztal tagjai. Fotó: Hatlaczki Balázs

Mint ismert, a Medián hónapokon át olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében.

Ha elfogadjuk Molnár Csaba állítását, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon mi állhat annak a hátterében, hogy rendre a Tisza Párt előnyét méri a Medián.

Megjegyzendő, hogy a balliberális kutatócégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló, ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki. Ám nemegyszer fordult már elő, hogy a kutatócégek vezetői szólták el magukat a méréseik hitelességét illetően.

 

Beismerő vallomás Hann Endrétől

Korábban épp a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki lebuktatta a saját méréseiket, amik a Tisza Párt fölényét mutatták a kormánypártokkal szemben, míg a DK-t rendre a parlamenti küszöb alá mérték. Még 2024 őszén a Klubrádióban Hann Endre lényegében elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

A Medián ügyvezetőjének okfejtése szerint amíg hónapról hónapra a kormánypártok fölényes előnyét mérték a kutatócégek, az unalmas volt, senki nem figyelt rájuk, majd amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek.

Hann úgy fogalmazott, hogy a közvélemény-kutatásoknak van befolyásoló hatásuk, mert felhívják a figyelmet egy változásra. A „bandwagon effect” kifejezést említette, ami azt jelenti, hogy az ilyen felmérések hatására az emberek szívesebben „felszállnak arra a vonatra”, ami a többség szerint jó irányba megy, vagyis csatlakoznak egy tendenciához, esetünkben a Tisza Párt állítólagos erősödéséhez.

Majd tavaly nyáron ugyancsak a Klubrádióban Hann Endre elmondta:

A 90-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában.

A megszólalás lényegében beismerő vallomásnak tekinthető, Hann ugyanis mint közvélemény-kutató beszél arról, hogy felmérése valamiféle kampánytámogató eszköz. Arra nem tért ki, kinek vagy minek a kampányát támogatja a kutatása. 

 

Ugyanaz, mint négy éve

Érdekesség, hogy a 2022-es választások előtt a manipulációs kerekasztal kutatócégei rendre azt mutatták ki, hogy az összbaloldali lista vezet a kormánypártokkal szemben. A végeredmény viszont ismert, a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmet aratott, míg a baloldal csúfos kudarcot vallott. Akkor a 444.hu-nak Hann Endre beismerte, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek. A saját érintettségéről így fogalmazott:

Igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások.

 

Borítókép: Hann Endre (Fotó: MW-archív)

 

