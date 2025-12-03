Jelöltjei miatt aggódik Magyar Péter

Több, a 2022-es választásokon az ellenzéki összefogás színeiben jól szereplő képviselő sikerétől is tart a Tisza Párt.

Fotó: Kisbenedek Attila

Lapunk egy, a párt elnökségével együtt dolgozó forrása szerint komoly fejtörést okoz Magyar Péteréknek a potenciális ellenzéki szavazatok elaprózódásának lehetősége.

Mind Budapesten, mind pedig vidéken vannak olyan újrázó balos jelöltek, akik bizonyos számítások szerint még nyerhetnek is a Tisza jelöltjével szemben

– mondta el az informátorunk. Elárulta, Budapesten Magyar Péterék szerint igen jó pozícióból indul Varju László, aki Újpesten indul a Demokratikus Koalíció jelöltjeként. Szintén jók az esélyei Hadházy Ákos nak, aki függetlenként méretteti meg magát. Ugyancsak problémás jelölt a Tisza Párt számára Szabó Zsolt, aki jelenleg Dunaújváros alpolgármestere.

Rendszeresen számolják a potenciális szavazókat Péterék, ugyanis attól tartanak, hogy a jelöltjeik minősége miatt a többi ellenzéki jelölt el fogja happolni előlük a szavazatokat

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, komoly probléma, hogy sem a Tisza Pártnak, sem pedig a jelöltjeinek nincs helyi beágyazottsága.

A Tisza-szigetesek megosztottak több helyen, ugyanis értelmetlennek tartják, hogy több balos jelölt is elinduljon. Sokan támogatják például az újpestiek közül Varju Lászlót, míg a saját jelöltjüket nem is ismerik valójában

– mondta az informátor.

Az elmúlt hónapokban több ellenzéki párt is bejelentette, hogy indul a jövő áprilisi választásokon. Így a körzetek többségében önálló jelöltet állít a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk mozgalom és a Kutyapárt is.