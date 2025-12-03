Demokratikus KoalícióTisza PártDunaújvárosVarju LászlóMagyar Péter

Jelöltjei miatt aggódik Magyar Péter

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt elnöksége a többi baloldali párt indulóját is komoly vetélytársnak tartja.

Munkatársunktól
2025. 12. 03. 19:32
Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor
Több, a 2022-es választásokon az ellenzéki összefogás színeiben jól szereplő képviselő sikerétől is tart a Tisza Párt

Leader of the opposition party TISZA (Respect and Freedom) Peter Magyar addresses participants at Heroes' Square in central Budapest on October 23, 2025, during an event commemorating the 69th anniversary of the Hungarian uprising against the Soviet occupation in 1956. Tens of thousands of Hungarians gathered in Budapest on Thursday at rival rallies, as the government and the opposition each look to drum up support ahead of tense elections next year. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fotó: Kisbenedek Attila

Lapunk egy, a párt elnökségével együtt dolgozó forrása szerint komoly fejtörést okoz Magyar Péteréknek a potenciális ellenzéki szavazatok elaprózódásának lehetősége. 

Mind Budapesten, mind pedig vidéken vannak olyan újrázó balos jelöltek, akik bizonyos számítások szerint még nyerhetnek is a Tisza jelöltjével szemben

– mondta el az informátorunk. Elárulta, Budapesten Magyar Péterék szerint igen jó pozícióból indul Varju László, aki Újpesten indul a Demokratikus Koalíció jelöltjeként. Szintén jók az esélyei Hadházy Ákos nak, aki függetlenként méretteti meg magát. Ugyancsak problémás jelölt a Tisza Párt számára Szabó Zsolt, aki jelenleg Dunaújváros alpolgármestere.

Rendszeresen számolják a potenciális szavazókat Péterék, ugyanis attól tartanak, hogy a jelöltjeik minősége miatt a többi ellenzéki jelölt el fogja happolni előlük a szavazatokat

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, komoly probléma, hogy sem a Tisza Pártnak, sem pedig a jelöltjeinek nincs helyi beágyazottsága. 

A Tisza-szigetesek megosztottak több helyen, ugyanis értelmetlennek tartják, hogy több balos jelölt is elinduljon. Sokan támogatják például az újpestiek közül Varju Lászlót, míg a saját jelöltjüket nem is ismerik valójában

– mondta az informátor. 

Az elmúlt hónapokban több ellenzéki párt is bejelentette, hogy indul a jövő áprilisi választásokon. Így a körzetek többségében önálló jelöltet állít a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk mozgalom és a Kutyapárt is. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)


