A Tisza jelöltjei egy fényképen és a nevükön kívül semmit nem mernek megmutatni magukból!

– Egy politikusnak tudnia kell felvállalni a saját véleményét, és valamilyen távlatot kellene adnia arra vonatkozóan, hogy mit szeretne, hiszen ez alapján választhatnak a zuglói, erzsébetvárosi vagy pestújhelyi polgárok. Azon kívül, hogy ott van a fotójuk, illetve a nevük, azt sem tudják megmondani, hogy hány évesek, minden egyes kérdésre a válasz a press@ – mondta el lapunknak Radics Béla, a kormánypártok zuglói-erzsébetvárosi képviselőjelöltje.

Kiemelte,

a képviselők hallgatása olyan szintű lenézése a választópolgároknak, ami még a Tisza Párthoz is méltatlan. A képviselőjelöltek azért nem merik felvállalni a vitákat, mert cipzárt tett Magyar Péter a szájukra, aki korábban azt mondta a saját képviselőire, hogy agyhalottak. Még én is többnek nézem és jobban tisztelem őket, mint a saját elnökük. Üljünk le egy padra nyilvánosan, akár jöjjenek mind a hárman vagy már csak ketten. Tegyünk ki egy kamerát és vitázzunk, hagyjunk teret a választóknak arra, hogy kérdezhessenek.

A képviselő elmondta, a vita során szóba kerülhetnének azok a sorsdöntő kérdések, amelyek húsba vágóak a budapestiek és a választókerületben élők számára.

A mai napig nincs válasza a Tisza Pártnak arra, hogy megszüntetné-e a rezsicsökkentést, bevezetné-e a Tisza-adót, nem beszéltek még az 1300 milliárdos megszorítócsomagról, amiről ma kerültek nyilvánosságra információk. Ezeknek az embereknek, akik most harcba indulnak, legalább azzal a képességgel rendelkezniük kellene, hogy megvédjék az igazukat

– jelentette ki Radics Béla. Elmondta, véleménye szerint a hallgatással a tiszások lenézik a választópolgárokat.

Ennyi erővel, ha egy banánt kiragasztanának a falra, és mellé tennék a Tisza-logót, ugyanannyi lenne az értéke, mint annak, amit most a képviselők csinálnak. Ezek a jelöltek csak bábok

– emelte ki Radics Béla. Hozzátette, bármely, a körzetében induló jelölttel szívesen vitázna az elkövetkezendő időben.

Mint ismert, Radics Béla, a 6-os választókerület kormánypárti indulója nyilvános vitára hívta a Tisza Párt csendbe burkolózó jelöltjeit. A politikus Facebook-videójában egyenesen fogalmaz: „Srácok, ne bújjatok a kukacok mögé!” – utalva arra, hogy a Tiszás jelöltek minden kérdésre csak annyit reagálnak: a kérdező a „press@…”-ra írja meg a kérdéseket. Radics Béla szerint ez nem kampány, hanem a választók arculcsapása. Sőt: a demokrácia megcsúfolása. A zuglói és erzsébetvárosi választókat ez most különösen érinti: a körzetben induló Tisza-jelölt mellett Hadházy Ákos sem áll szóba senkivel.