Mutatjuk a vármegyét, ahol 35 ezer emberre jut egy Tisza-sziget

Alig több mint egy tucat Tisza-szigetet sikerült létrehoznia Magyar Péternek Bács-Kiskun vármegyében. Folytatódik a Magyar Nemzet sorozata, amelyben bemutatjuk a Tisza-szigetek állapotát egy-egy vármegyében belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján.

Munkatársunktól
2025. 12. 03. 18:00
A Tisza elnöke büszkén közölte az adatokat.
A Tisza elnöke büszkén közölte az adatokat. Fotó: Magyar Péter/Facebook Forrás: Magyar Péter/Facebook
Mindössze néhány településre koncentrálódva működnek Tisza-szigetek Bács-Kiskun vármegyében. 

Forrás: https://tiszaszigeteklistaja.hu/

A csaknem félmilliós vármegyében a Tisza-szigetek hivatalos nyilvántartása szerint mindössze 14 csoportosulást tartanak számon. 

A szigetek eloszlása ugyanakkor egyenlőtlen, döntő többségük a vármegye nagyvárosaiban található. 

Amint az a mellékelt képen is látszik, rendkívül foghíjas a vármegyében található Tisza-szigetek felsorolása. A települések közül masszívan kiemelkedik Kecskemét, Baja és Kiskunfélegyháza. Ezekben a városokban található ugyanis a listában szereplő Tisza-szigetek fele. Lapunk informátora szerint a vármegyében a Tisza Párt csak a nagyobb településekre koncentrál. 

A megyében a vidékies körzetekben nem, csak a nagyvárosokban tud labdába rúgni a Tisza Párt. Ehhez mérten pedig az elnökség viszonylag hamar elengedte az építkezést több körzetben is 

– jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, a Tisza Párt elnöksége leginkább Baja és Kecskemét körzeteire koncentrál.

A cikksorozatunk korábbi részeiben Békés, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tisza-szigeteit vettük górcső alá. A cikkeket az alábbi ajánlókra kattintva elolvashatja:

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

