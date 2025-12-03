Mutatjuk a vármegyét, ahol 35 ezer emberre jut egy Tisza-sziget

Mindössze néhány településre koncentrálódva működnek Tisza-szigetek Bács-Kiskun vármegyében.

Forrás: https://tiszaszigeteklistaja.hu/

A csaknem félmilliós vármegyében a Tisza-szigetek hivatalos nyilvántartása szerint mindössze 14 csoportosulást tartanak számon.

A szigetek eloszlása ugyanakkor egyenlőtlen, döntő többségük a vármegye nagyvárosaiban található.

Amint az a mellékelt képen is látszik, rendkívül foghíjas a vármegyében található Tisza-szigetek felsorolása. A települések közül masszívan kiemelkedik Kecskemét, Baja és Kiskunfélegyháza. Ezekben a városokban található ugyanis a listában szereplő Tisza-szigetek fele. Lapunk informátora szerint a vármegyében a Tisza Párt csak a nagyobb településekre koncentrál.

A megyében a vidékies körzetekben nem, csak a nagyvárosokban tud labdába rúgni a Tisza Párt. Ehhez mérten pedig az elnökség viszonylag hamar elengedte az építkezést több körzetben is

– jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, a Tisza Párt elnöksége leginkább Baja és Kecskemét körzeteire koncentrál.

