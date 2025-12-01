Csúnyán beégett Magyar Péter, fogalma sincs a választókerületekről

Magyar Péter szerint nyilván van, aki nem elégedett, mert Kapuvárról akart jelöltet, végül csongrádi lett a befutó ugyanabban a választókerületben – hívta fel a figyelmet a Latte Avokádó oldal.
Csongrád és Kapuvár nem egy választókerületben van, ezért hihetetlen, hogy emiatt lettek volna Tisza-szigetek közti nézeteltérések. De az biztos, hogy a Tisza Párt elnökének fogalma sincs Magyarországról.
