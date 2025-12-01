Tisza-szigetekválasztókerületMagyar Péter

Csúnyán beégett Magyar Péter, fogalma sincs a választókerületekről

A Tisza Párt elnöke szerint elképzelhető, hogy a Tisza-szigetek között nézeteltérések lehettek amiatt, hogy a kapuvári jelölt helyett csongrádi lett a befutó ugyanabban a választókerületben. A gond csupán annyi, hogy a két város között több mint 300 kilométer a távolság.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 14:06
Magyar Péter szerint nyilván van, aki nem elégedett, mert Kapuvárról akart jelöltet, végül csongrádi lett a befutó ugyanabban a választókerületben – hívta fel a figyelmet a Latte Avokádó oldal.

Csongrád és Kapuvár nem egy választókerületben van, ezért hihetetlen, hogy emiatt lettek volna Tisza-szigetek közti nézeteltérések. De az biztos, hogy a Tisza Párt elnökének fogalma sincs Magyarországról.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

