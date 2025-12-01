Összehangolt dezinformációs kampányokkal támadják a magyar békepárti álláspontot

Az orosz–ukrán fegyveres konfliktus körül folyamatosan fejlődő, a pillanatnyi és a hosszú távú célok változását követő háborús narratíva figyelhető meg, amely az aktuális eseményekhez illeszkedik, és idomul az Európai Bizottság és Ukrajna közös stratégiájához – állapította meg a napokban közzétett elemzésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Dezinformációs kampányok indultak a magyar energiaszuverenitás ellen – A kép illusztráció, forrása: Paks II. Zrt.

Támadás a magyar szuverenitás ellen

A dokumentum szerint a háború frontvonalai a hazai médiateret is elérik, céljuk Magyarország nemzetközi pozícióinak gyengítése, a társadalom megosztása és a belső feszültség fokozása.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal ezért kiemelt figyelemmel kíséri és elemzi a dezinformációs műveleteket, azonosítja a dezinformáció forrásait és a politikai narratívák fejlődését azért, hogy rámutasson a külföldről diktált, Magyarország szuverenitása ellen intézett támadásokra” – olvasható az anyagban.

A hivatal felidézte, hogy a korábbi elemzéseiben azonosította azokat a dezinformációs narratívákat, amelyek az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban a magyar nyilvánosságban megjelentek. Ezek olyan koordinált kampányokra utalnak, amelyek mögött külföldi szereplők befolyása áll, és céljuk a magyar kormányzati álláspont, a szuverenitás, illetve a társadalmi bizalom aláásása. – E cél eléréséhez a dezinformációs kampányokban pszichológiai elemeket is felhasználnak. A narratívák megadják azt a magasabb rendű értelmezési sémát, ismétlődő kommunikációs keretet, amelybe a dezinformációs tartalmak beágyazhatók, és amelyek révén meghatározható, hogyan kell egy politikai társadalmi közéleti eseményt értelmezni, politikailag hasznosítani – állapította meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Célkeresztben az orosz energiahordozók

Az egyik ilyen értelmezési séma éppen ezekben a napokban is tetten érhető az orosz olajvállalatok elleni amerikai szankciók miatt előállt helyzet és az arra adott magyar kormányzati válasz globalista értelmezésében.

– Az Oroszországtól vásárolt energiahordozók esetében a dezinformációs műveletek az orosz invázió kapcsán már jól ismert és rendszerszinten alkalmazott morális dilemmát használják a közbeszéd eltérítésére. Eszerint az egyetlen erkölcsös álláspont mindenben támogatni Ukrajnát, Oroszországot pedig ellenségként kezelni politikai és gazdasági területen egyaránt. Legyenek Ukrajna céljai bármilyen távol a geopolitikai vagy harctéri realitástól, morális kötelességünk felsorakozni mögé – olvasható az elemzésben.

A hivatal felhívta a figyelmet, hogy ebben a keretezésben valamennyi orosz olajat és gázt vásárló ország, köztük Magyarország, a „putyini hadigépezet” finanszírozójaként jelenik meg a hálózati fősodratú sajtóban és a brüsszeli narratívát hordozó „beszélő fejek” üzeneteiben. Hazánk gazdasági súlyát jelentősen eltúlozva azt állítják: Oroszország gazdasági összeomlását a magyar álláspont késlelteti.