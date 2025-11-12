Az Európai Bizottság a kedden nyilvánosságra hozott első éves migrációs és menekültügyi jelentésében bejelentette, hogy egy új uniós szolidaritási alap létrehozását tervezi. Ez az alap határozná meg, évente hány menedékkérőt kell áthelyezni, illetve mekkora pénzügyi hozzájárulást kell fizetnie azoknak az országoknak, amelyek nem kívánnak részt venni az áttelepítésekben.
Magyarországnak igaza van: Trump dicsérte Orbán Viktor bevándorláspolitikáját
Az Európai Bizottság továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy szétossza a migránsokat a tagállamok között. Magyarország azonban továbbra is elutasítja a kötelező kvótarendszert. Orbán Viktor szerint a megoldás a határok védelme, nem az áttelepítés. Donald Trump amerikai elnök is nyíltan támogatta Orbán Viktor álláspontját, mondván: Brüsszelben tisztelniük kell Magyarországot, és nagyon, nagyon tisztelniük kell ezt a vezetőt, mert a bevándorlás kérdésében igaza volt.
A tervezet értelmében minden tagállamnak – a migrációs nyomás alatt álló országok kivételével – a népessége és a gazdasági teljesítménye arányában kellene részt vennie a közös teherviselésben.
A közép-európai országok – élükön Magyarországgal – továbbra is határozottan elutasítják a kötelező kvótarendszert.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy Magyarország nem vesz részt a migránsok áthelyezésében, és nem fizet be a brüsszeli alapba sem.
A magyar kormány álláspontja szerint a migrációs paktum alapvetően korlátozza a tagállamok önálló döntési jogát a határvédelem és a nemzetbiztonság kérdéseiben. Magyarország világosan fogalmaz: a migráció kezelésének kulcsa nem a menedékkérők elosztása, hanem az illegális határátlépések megakadályozása.
Donald Trump méltatta Orbán Viktor szigorú bevándorláspolitikáját, és hangsúlyozta, hogy az uniós vezetőknek több tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz.
Tisztelniük kell Magyarországot, és nagyon, nagyon tisztelniük kell ezt a vezetőt, mert a bevándorlás kérdésében igaza volt
– fogalmazott az amerikai elnök, amikor Orbán Viktorral tágyalt a Fehér Házban.
– Európát elárasztják a világ minden tájáról érkező emberek, és Európa kezd más hellyé válni – figyelmeztetett Trump, hozzátéve: ha az európai vezetők nem állítják meg a folyamatot, nem lesz többé Európa. Orbán Viktor válaszul kiemelte: Magyarországon az illegális migráció szintje nulla, mivel csak az léphet be az országba, aki engedélyt kap a hatóságoktól.
További Külföld híreink
Donald Trump azt is elmondta: – Nézzék meg, mi történt Európában: az egész kontinenst elárasztották a bevándorlók, és ez komoly károkat okoz. Megugrott a bűnözés, sok rossz dolog történik. Magyarországon ezzel szemben alacsony maradt a bűnözés.
Donald Trump szerint Európa zsákutcába jutott, Magyarországnak pedig igaza volt.
Orbán Viktor jól látta a bevándorlás veszélyeit, míg mások tévedtek
– jelentette ki az amerikai elnök.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump Brüsszelt figyelmezteti: Orbán Viktornak van igaza
Trump korábban is élesen bírálta az európai bevándorláspolitikát.
Korrupciógyanú az EU élén: pénzmosás miatt nyomoznak Didier Reynders volt uniós biztos ellen
Didier Reynders múltja tele van korrupciógyanús botrányokkal.
Egyre mélyebb válságban az uniós migrációs politika
Brüsszel nem tudja áthidalni a tagállamok közti szakadékot.
Pánik San Franciscóban: elszabadult egy utasokkal teli villamos + videó
A sofőr összeroskadt a vezérlőpult fölött.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump Brüsszelt figyelmezteti: Orbán Viktornak van igaza
Trump korábban is élesen bírálta az európai bevándorláspolitikát.
Korrupciógyanú az EU élén: pénzmosás miatt nyomoznak Didier Reynders volt uniós biztos ellen
Didier Reynders múltja tele van korrupciógyanús botrányokkal.
Egyre mélyebb válságban az uniós migrációs politika
Brüsszel nem tudja áthidalni a tagállamok közti szakadékot.
Pánik San Franciscóban: elszabadult egy utasokkal teli villamos + videó
A sofőr összeroskadt a vezérlőpult fölött.