Donald TrumpOrbán ViktorMagyarországmigrációs politika

Magyarországnak igaza van: Trump dicsérte Orbán Viktor bevándorláspolitikáját

Az Európai Bizottság továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy szétossza a migránsokat a tagállamok között. Magyarország azonban továbbra is elutasítja a kötelező kvótarendszert. Orbán Viktor szerint a megoldás a határok védelme, nem az áttelepítés. Donald Trump amerikai elnök is nyíltan támogatta Orbán Viktor álláspontját, mondván: Brüsszelben tisztelniük kell Magyarországot, és nagyon, nagyon tisztelniük kell ezt a vezetőt, mert a bevándorlás kérdésében igaza volt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 12:53
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Házban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság a kedden nyilvánosságra hozott első éves migrációs és menekültügyi jelentésében bejelentette, hogy egy új uniós szolidaritási alap létrehozását tervezi. Ez az alap határozná meg, évente hány menedékkérőt kell áthelyezni, illetve mekkora pénzügyi hozzájárulást kell fizetnie azoknak az országoknak, amelyek nem kívánnak részt venni az áttelepítésekben.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)
Orbán Viktor és Donald Trump. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A tervezet értelmében minden tagállamnak – a migrációs nyomás alatt álló országok kivételével – a népessége és a gazdasági teljesítménye arányában kellene részt vennie a közös teherviselésben.

A közép-európai országok – élükön Magyarországgal – továbbra is határozottan elutasítják a kötelező kvótarendszert.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy Magyarország nem vesz részt a migránsok áthelyezésében, és nem fizet be a brüsszeli alapba sem.

A magyar kormány álláspontja szerint a migrációs paktum alapvetően korlátozza a tagállamok önálló döntési jogát a határvédelem és a nemzetbiztonság kérdéseiben. Magyarország világosan fogalmaz: a migráció kezelésének kulcsa nem a menedékkérők elosztása, hanem az illegális határátlépések megakadályozása.

Donald Trump méltatta Orbán Viktor szigorú bevándorláspolitikáját, és hangsúlyozta, hogy az uniós vezetőknek több tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz.

Tisztelniük kell Magyarországot, és nagyon, nagyon tisztelniük kell ezt a vezetőt, mert a bevándorlás kérdésében igaza volt

– fogalmazott az amerikai elnök, amikor Orbán Viktorral tágyalt a Fehér Házban.

– Európát elárasztják a világ minden tájáról érkező emberek, és Európa kezd más hellyé válni – figyelmeztetett Trump, hozzátéve: ha az európai vezetők nem állítják meg a folyamatot, nem lesz többé Európa. Orbán Viktor válaszul kiemelte: Magyarországon az illegális migráció szintje nulla, mivel csak az léphet be az országba, aki engedélyt kap a hatóságoktól.

Donald Trump azt is elmondta: – Nézzék meg, mi történt Európában: az egész kontinenst elárasztották a bevándorlók, és ez komoly károkat okoz. Megugrott a bűnözés, sok rossz dolog történik. Magyarországon ezzel szemben alacsony maradt a bűnözés.

Donald Trump szerint Európa zsákutcába jutott, Magyarországnak pedig igaza volt.

Orbán Viktor jól látta a bevándorlás veszélyeit, míg mások tévedtek

– jelentette ki az amerikai elnök.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

add-square Orbán-Trump találkozó

Üzenet a károgóknak: ezért jelentős az amerikai megállapodás

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSajtóklub

Jobboldali sajtóklub – Pilhál Tamás könyvének bemutatásával

Bayer Zsolt avatarja

A szerző beszélgetőpartnerei Bayer Zsolt, Huth Gergely és Kohán Mátyás lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu