Magyarországnak igaza van: Trump dicsérte Orbán Viktor bevándorláspolitikáját

A tervezet értelmében minden tagállamnak – a migrációs nyomás alatt álló országok kivételével – a népessége és a gazdasági teljesítménye arányában kellene részt vennie a közös teherviselésben.

A közép-európai országok – élükön Magyarországgal – továbbra is határozottan elutasítják a kötelező kvótarendszert.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy Magyarország nem vesz részt a migránsok áthelyezésében, és nem fizet be a brüsszeli alapba sem.

A magyar kormány álláspontja szerint a migrációs paktum alapvetően korlátozza a tagállamok önálló döntési jogát a határvédelem és a nemzetbiztonság kérdéseiben. Magyarország világosan fogalmaz: a migráció kezelésének kulcsa nem a menedékkérők elosztása, hanem az illegális határátlépések megakadályozása.

Donald Trump méltatta Orbán Viktor szigorú bevándorláspolitikáját, és hangsúlyozta, hogy az uniós vezetőknek több tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz.

Tisztelniük kell Magyarországot, és nagyon, nagyon tisztelniük kell ezt a vezetőt, mert a bevándorlás kérdésében igaza volt

– fogalmazott az amerikai elnök, amikor Orbán Viktorral tágyalt a Fehér Házban.

– Európát elárasztják a világ minden tájáról érkező emberek, és Európa kezd más hellyé válni – figyelmeztetett Trump, hozzátéve: ha az európai vezetők nem állítják meg a folyamatot, nem lesz többé Európa. Orbán Viktor válaszul kiemelte: Magyarországon az illegális migráció szintje nulla, mivel csak az léphet be az országba, aki engedélyt kap a hatóságoktól.