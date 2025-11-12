A bizottság kedden közzétett első éves migrációs és menekültügyi jelentésében bejelentette: egy új, uniós szolidaritási alap létrehozását tervezi. Ez az alap határozná meg, hogy évente hány menedékkérőt kell áthelyezni, illetve mekkora összeget kell befizetniük azoknak az országoknak, amelyek nem kívánnak részt venni az áttelepítésekben, írja az Euronews.
Magyarország nem enged a migrációs nyomásnak – Budapest elutasítja a menedékkérők kötelező áttelepítését
Az Európai Bizottság új jelentése szerint Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus „migrációs nyomás alatt álló” tagállamnak minősül, ezért ezek az országok 2026-ban jogosultak lesznek arra, hogy a többi uniós tagállam „szolidaritást” vállaljon velük – akár menedékkérők átvételével, akár pénzügyi hozzájárulással. Magyarország, Lengyelország és Szlovákia azonban határozottan elutasítja a migránsok kötelező áttelepítését.
A tervezet szerint minden tagállamnak – a migrációs nyomás alatt lévő országok kivételével – a népessége és a GDP-je arányában kellene hozzájárulnia a közös teherviseléshez.
A bizottság három opciót kínálna a kormányoknak:
- menedékkérők befogadása saját területükre,
- 20 ezer euró fizetése minden egyes be nem fogadott személy után, vagy
- pénzügyi támogatás nyújtása a frontországok számára.
A szolidaritási alap minimális méretét 30 ezer áttelepítésben és 600 millió eurós hozzájárulásban állapítanák meg. A döntést a tagállamok minősített többséggel hoznák meg – vagyis a kisebbségben maradó országokat is kötelezhetnék a részvételre.
Áttelepítés: Magyarország, Lengyelország és Szlovákia nemet mond
A közép-európai országok – élükön Magyarországgal – továbbra is ellenzik a kötelező kvótarendszert.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször kijelentette: Magyarország nem hajlandó részt venni a migránsok áthelyezésében, és nem fog fizetni a brüsszeli alapba sem.
További Külföld híreink
Lengyelország kormányfője, Donald Tusk szintén világossá tette álláspontját: „Lengyelország nem fog migránsokat befogadni a migrációs paktum értelmében. Nem is fogunk fizetni érte”.
Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyancsak elutasította a kötelező szolidaritási rendszert, amely szerinte „Brüsszel újabb kísérlete a nemzeti szuverenitás korlátozására”.
A bizottság elismerte, hogy Magyarország és Lengyelország még nem nyújtotta be a paktum végrehajtási tervét. Uniós források szerint ez a késlekedés jogi következményekkel járhat: a 2026 júniusában életbe lépő rendelet alapján akár kötelezettségszegési eljárás is indulhat azok ellen az országok ellen, amelyek nem hajlandók csatlakozni a rendszerhez.
További Külföld híreink
Brüsszeli mechanizmus, szuverenitási kérdések
A magyar kormány szerint a migrációs paktum alapvetően sérti a tagállamok döntési jogát a határvédelem és a nemzetbiztonság terén.
Budapest álláspontja egyértelmű: a migráció kezelésének legfontosabb eszköze nem a menedékkérők elosztása, hanem az illegális határátlépések megakadályozása.
A bizottság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szolidaritási mechanizmus „közös európai felelősségvállalást” szolgál. Az uniós tisztviselők szerint a hozzájárulás elmulasztása az uniós jog megsértését jelentené, amit jogi úton is szankcionálni lehet.
A magyar kormány úgy véli: az Európai Unió nem a frontországok védelmét erősíti, hanem a bevándorlást ösztönző politikákat támogatja – miközben azok, akik nemet mondanak a migrációra, politikai támadások célpontjává válnak.
További Külföld híreink
Borítókép: Migránsok miután partra szálltak Lampedusa szigetén (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Pétert és az ukránokat dühíti Orbán Viktor sikere
Orbán–Trump-csúcstalálkozó komoly diplomáciai siker volt a magyar fél számára.
Korrupció árnyékában: felfüggesztették az ukrán igazságügyi minisztert
A lépés a nyomozás előrehaladásához kapcsolódik.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza Párt politikusai ismét bizonyítják, hogy Brüsszel kottájából játszanak
A honvédelmi miniszter szerint a képlet egyszerű: megvédtük a rezsicsökkentést, hiszen megszűntek az amerikai szankciók.
Csak pár hónapja volt jogosítványa: 19 éves sofőr vesztette életét a brutális balesetben
Az Audi körülbelül 200 km/órás sebességgel csapódott több fába.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Pétert és az ukránokat dühíti Orbán Viktor sikere
Orbán–Trump-csúcstalálkozó komoly diplomáciai siker volt a magyar fél számára.
Korrupció árnyékában: felfüggesztették az ukrán igazságügyi minisztert
A lépés a nyomozás előrehaladásához kapcsolódik.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza Párt politikusai ismét bizonyítják, hogy Brüsszel kottájából játszanak
A honvédelmi miniszter szerint a képlet egyszerű: megvédtük a rezsicsökkentést, hiszen megszűntek az amerikai szankciók.
Csak pár hónapja volt jogosítványa: 19 éves sofőr vesztette életét a brutális balesetben
Az Audi körülbelül 200 km/órás sebességgel csapódott több fába.