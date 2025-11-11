Európai UniórendőrRétvári Bence

Magyarország fontos részt vállal az unió külső határának védelmében

A Szerbiába és a bolgár–török határra induló magyar rendőri egységek búcsúztató ünnepségén Rétvári Bence államtitkár hangsúlyozta, saját határunkon egymillió, más államokén legalább százezer illegális belépést sikerült megakadályozni.

2025. 11. 11.
Magyarország fontos szerepet vállal az Európai Unió külső határának védelmében – hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Szerbiába és a bolgár–török határra induló magyar rendőri egységek búcsúztató ünnepségén.

Nagyatád, 2025. november 10. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatón Nagyatádon, a T25 Művészeti Galéria és Közösségi Házban 2025. november 10-én. MTI/Katona Tibor
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Katona Tibor

A más államok határán végzett missziókat régóta jól működő kapcsolatként, felelősségteljesen vállalt küldetésként említve az államtitkár hangsúlyozta: ezek célja az illegális migráció mihamarabbi megállítása.

Hangsúlyozta: 

minél korábban sikerült visszafordítani az illegális migránsokat, annál nagyobb biztonságban van Magyarország és Európa. 

Megjegyezte, nagyon nehéz kitenni azt, aki Európába ért, akkor is, ha erről már jogi döntés született.

Az államtitkár szerint a helyzet kezelésének egyetlen módja a törvények betartatása, ennek első lépése pedig az illegális belépés megakadályozása. Kijelentette, Magyarország fontos részt vállal az unió külső határának védelmében.

Rétvári Bence kiemelte: saját határunkon egymillió, más államokén legalább százezer illegális belépést sikerült megakadályozni magyar rendőrök közreműködésével. Hozzátette, 

a hazai eredmények alapján vagyunk Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa.

– Ahol önök állnak, ott egyetlenegy ember sem lép be illegálisan az Európai Unió vagy a vele szomszédos Szerbia területére – méltatta a külföldi misszióra induló rendőröket.

Rétvári Bence megemlítette: a magyar rendőrök teljesítményéről minden partnere elismerősen nyilatkozott.

 

Borítókép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Bulgáriába induló 8. és a Szerbiába induló 33. rendőri kontingensek búcsúztatásán a Készenléti Rendőrségen 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

