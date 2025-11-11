Magyarország fontos szerepet vállal az Európai Unió külső határának védelmében – hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Szerbiába és a bolgár–török határra induló magyar rendőri egységek búcsúztató ünnepségén.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Katona Tibor

A más államok határán végzett missziókat régóta jól működő kapcsolatként, felelősségteljesen vállalt küldetésként említve az államtitkár hangsúlyozta: ezek célja az illegális migráció mihamarabbi megállítása.

Hangsúlyozta:

minél korábban sikerült visszafordítani az illegális migránsokat, annál nagyobb biztonságban van Magyarország és Európa.

Megjegyezte, nagyon nehéz kitenni azt, aki Európába ért, akkor is, ha erről már jogi döntés született.

Az államtitkár szerint a helyzet kezelésének egyetlen módja a törvények betartatása, ennek első lépése pedig az illegális belépés megakadályozása. Kijelentette, Magyarország fontos részt vállal az unió külső határának védelmében.

Rétvári Bence kiemelte: saját határunkon egymillió, más államokén legalább százezer illegális belépést sikerült megakadályozni magyar rendőrök közreműködésével. Hozzátette,

a hazai eredmények alapján vagyunk Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa.

– Ahol önök állnak, ott egyetlenegy ember sem lép be illegálisan az Európai Unió vagy a vele szomszédos Szerbia területére – méltatta a külföldi misszióra induló rendőröket.

Rétvári Bence megemlítette: a magyar rendőrök teljesítményéről minden partnere elismerősen nyilatkozott.