– Magyarország elkötelezett a Közel-Kelet stabilitásának támogatása mellett, hiszen a régió biztonsága a mi biztonságunkat is szolgálja – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki ellátogatott az ENSZ Libanoni Békefenntartó Missziójának (UNIFIL) shamrocki bázisára, ahol a magyar katonák is szolgálnak.

A honvédelmi miniszter a magyar katonákkal ebédelt. Forrás: Facebook

A bázis Dél-Libanonban, a Blue Line, vagyis az ENSZ által kijelölt izraeli–libanoni demarkációs vonal közelében fekszik. Ez a terület a misszió egyik legérzékenyebb pontja, ahol a békefenntartók naponta járőröznek, és biztosítják, hogy a tűzszünet fennmaradjon a felek között – tette hozzá a honvédelmi miniszter.

A honvédelmi miniszter egy közös ebéden és állománygyűlésen személyesen is megköszönte a katonák szolgálatát.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a magyar és a libanoni védelmi tárca együttműködési megállapodást írt alá. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy Libanon biztonsága meghatározó jelentőségű az egész Közel-Kelet biztonsága szempontjából.

A térség stabilitása a magyaroknak is nagyon lényeges, hiszen az illegális migráción és a terrorizmuson keresztül olyan veszélyek leselkednek Magyarországra és Európára is, amelyeket mindenképpen kezelni kell – tette hozzá a tárcavezető. Közölte azt is, hogy Magyarország régóta aktív szereplője a régiónak, hiszen 2006 óta ENSZ-keretek között békefenntartó katonák vannak jelen Libanon déli részén.