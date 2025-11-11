Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

Honvédelmi Miniszté­riumLibanonMagyar Honvédség (MH)

Együttműködési megállapodást kötött Magyarország és Libanon + videó

Megállapodás született Libanon és Magyarország között, szorosabb együttműködés várható a jövőben – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Libanon biztonsága meghatározó jelentőségű az egész Közel-Kelet biztonsága szempontjából.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 11. 13:46
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Együttműködési megállapodást írt alá a magyar és a libanoni védelmi tárca – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy Libanon biztonsága meghatározó jelentőségű az egész Közel-Kelet biztonsága szempontjából.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette, együttműködési megállapodást írt alá a magyar és a libanoni védelmi tárca (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette, együttműködési megállapodást írt alá a magyar és a libanoni védelmi tárca (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI)

A Közel-Kelet biztonsága pedig a magyaroknak is nagyon lényeges, hiszen az illegális migráción és a terrorizmuson keresztül olyan veszélyek leselkednek Magyarországra és Európára is, amelyeket mindenképpen kezelni kell – tette hozzá. Közölte azt is, hogy Magyarország régóta aktív szereplője a régiónak, hiszen 2006 óta ENSZ-keretek között békefenntartó katonák vannak jelen Libanon déli részén.

– Erről is tárgyaltam védelmi miniszter kollégámmal. Hatvan évvel ezelőtt vettük fel a diplomáciai kapcsolatokat Libanon és Magyarország között, ez is egy jó alkalmat biztosított arra, hogy egy együttműködési megállapodást írjunk alá a két védelmi minisztérium között, amelyek megteremtik az alapját, hogy ennek a régió szempontjából nagyon fontos országnak a stabilitásához továbbiakban is hozzájáruljunk –  fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A tárcavezető jelezte, hogy a védelmi miniszterrel folytatott politikai megbeszélés után a vezérkari főnökkel a kétoldalú katonai együttműködés kérdéseit veszik át. – Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A tárcavezető később posztolt arról is, hétfőn adták át hazánk humanitárius segítségét a Libanoni Fegyveres Erők katonáinak, ma pedig az ENSZ Libanoni Békefenntartó Missziót (UNIFIL) látogatják meg, ahol magyar katonák is szolgálnak.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekSzent-Iványi István

Az SZDSZ-árva, aki benzinnel oltja a tüzet

Pilhál Tamás avatarja

Elkeseredett, de leginkább komikus utóvédharc bontakozott ki a történelmi sikerrel zárult Trump–Orbán-csúcs nyomán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu