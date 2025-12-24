Már csak ez hiányzott: rémisztő hírek érkeztek Csernobilból

A csernobili atomerőmű negyedik reaktorában 1986 áprilisában következett be a katasztrófa, amelynek következtében az egész létesítményt bezárták. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) december 5-én közölte: a sugárzás szivárgását megakadályozó védőszerkezetet sürgősen meg kell javítani, miután egy orosz dróntámadás az év elején súlyosan megrongálta az acélszerkezetet. A támadás következtében egy nagyobb és több kisebb lyuk keletkezett rajta a tűz miatt – írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

2025. február 14-én dróntámadás érte az úgynevezett új biztonságos burkolatot, amely a volt csernobili atomerőmű 4-es reaktorának maradványaiból származó sugárzást volt hivatott elszigetelni. Fotó: AFP

Tarakanov közölte, hogy a védelmi rendszer teljes helyreállítása három-négy évet is igénybe vehet. Arról is beszélt, hogy ha a javítások befejezése előtt újabb csapás éri a helyszínt, a belső védőhéj összeomolhat.