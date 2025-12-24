csernobili atomerőműveszélytámadásorosz-ukrán háború

Már csak ez hiányzott: rémisztő hírek érkeztek Csernobilból

Az egykori csernobili atomerőmű fölé épített védőpajzs akár össze is omolhat, ha újabb orosz csapás éri az év elején megrongálódott létesítményt – figyelmeztetett Szerhij Tarakanov, az erőmű igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 7:27
Az „aranyfolyosó”, amely az adminisztratív és lakókomplexumot köti össze a főépülettel – ott, ahol a reaktorok és a turbinák találhatók Fotó: AFP
A csernobili atomerőmű negyedik reaktorában 1986 áprilisában következett be a katasztrófa, amelynek következtében az egész létesítményt bezárták. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) december 5-én közölte: a sugárzás szivárgását megakadályozó védőszerkezetet sürgősen meg kell javítani, miután egy orosz dróntámadás az év elején súlyosan megrongálta az acélszerkezetet. A támadás következtében egy nagyobb és több kisebb lyuk keletkezett rajta a tűz miatt – írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

2025. február 14-én dróntámadás érte az úgynevezett Új Biztonságos Burkolatot, amely a volt csernobili atomerőmű 4-es reaktorának maradványaiból származó sugárzást volt hivatott elszigetelni
2025. február 14-én dróntámadás érte az úgynevezett új biztonságos burkolatot, amely a volt csernobili atomerőmű 4-es reaktorának maradványaiból származó sugárzást volt hivatott elszigetelni. Fotó: AFP

Tarakanov közölte, hogy a védelmi rendszer teljes helyreállítása három-négy évet is igénybe vehet. Arról is beszélt, hogy ha a javítások befejezése előtt újabb csapás éri a helyszínt, a belső védőhéj összeomolhat.

Ha egy rakéta vagy drón közvetlenül eltalálja, vagy akár a közelben csapódik be – például egy Iszkander rakéta, ne adj’ isten –, az egyfajta miniföldrengést idézhet elő a térségben

 – fogalmazott.

A megsemmisült reaktor köré először 2019-ben helyezték el a védőkonténert.

Áprilisban Szvitlana Hrincsuk akkori környezetvédelmi miniszter szintén arra figyelmeztetett, hogy a szarkofág részben elvesztette funkcionalitását, és az orosz csapást követően elengedhetetlen a javítása a szivárgások megelőzése érdekében.

Az erőmű Kijevtől 130 kilométerre északra, valamint 15 kilométerre az ukrán–belarusz határtól található. A telephelyet egy időre orosz csapatok szállták meg a 2022 februárjában megindított teljes körű invázió első napjaiban.

Borítókép: Az „aranyfolyosó”, amely az adminisztratív és lakókomplexumot köti össze a főépülettel – ott, ahol a reaktorok és a turbinák találhatók (Fotó: AFP)

 

