Megsérült a csernobili védőpajzs – a NAÜ szerint komoly a baj

A dróncsapás tüzet okozott, és jelentősen megrongálta a reaktor fölé épített védőburkolatot, ami tovább fokozza a térség nukleáris biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közlése szerint ugyan történtek gyors, ideiglenes beavatkozások a megrongálódott tetőszerkezeten, ezek azonban csupán tűzoltásnak tekinthetők, és érdemi megoldást nem jelentenek. Rafael Mariano Grossi, az ügynökség vezetője arra figyelmeztetett, hogy
haladéktalanul el kell indítani egy átfogó rekonstrukciót, különben a szerkezet állapota tovább romolhat, és a nukleáris biztonság hosszabb távon is veszélybe kerülhet.
Ugyanakkor a főigazgató elismerte: a burkolat fő teherhordó elemei és az ellenőrző rendszerek egyelőre nem szenvedtek visszafordíthatatlan károsodást. Az ügynökség munkatársai továbbra is jelen vannak a helyszínen, és aktívan részt vesznek a helyreállítási munkálatokban.
A most megsérült létesítmény, az úgynevezett új védelmi szerkezet (NSC) egy óriási, ívelt acélkupola, amelyet a felrobbant 4-es reaktor maradványai fölé húztak fel.
A monstrum eredetileg azt a célt szolgálta, hogy elszigetelje a még mindig rendkívül veszélyes radioaktív anyagokat, és megakadályozza azok kijutását a környezetbe.
Ez a szerkezet a világ legnagyobb szárazföldi, mozgatható ipari építményének számít, amelyet évtizedes távlatokra terveztek. Az építkezés 2010-ben indult, és 2019-re zárult le, a tervezett élettartama pedig elvileg eléri a száz évet. A beruházás költsége meghaladta a kétmilliárd eurót, amelyet több mint negyvenöt ország és nemzetközi szervezet dobott össze még a nukleáris biztonság jegyében.
Csernobil: máig kísért a katasztrófa
A csernobili tragédia 1986 tavaszán következett be, amikor felrobbant a létesítmény 4-es blokkjának reaktora. A radioaktív felhő hatalmas területeket szennyezett be Ukrajnában, Belarussziában és Oroszországban. A sugárzás hosszú távú egészségügyi hatásai a térségben máig érezhetők.
