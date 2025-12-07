Nemzetközi Atomenergia-ügynökségcsernobildróntalálatcsernobili atomerőműreaktor

Megsérült a csernobili védőpajzs – a NAÜ szerint komoly a baj

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség figyelmeztetése szerint a csernobili atomerőmű fölé emelt védőszerkezet a februári dróntámadást követően olyan mértékben meggyengült, hogy már nem képes maradéktalanul ellátni alapvető biztonsági feladatait. A károk hosszú távú kockázatokat vetítenek előre, miközben a helyreállítás sürgetővé vált.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 10:28
A csernobili atomerőmű fölé épített monumentális acélszerkezet a februári dróntalálat után Forrás: AFP
A csernobili atomerőmű fölé épített monumentális acélszerkezet a februári dróntalálat után súlyos károkat szenvedett, erről maga a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség adott ki riasztó közleményt. A hivatal szerint a védőburkolat elveszítette alapvető biztonsági képességeit, és már nem tudja teljes mértékben feltartóztatni a radioaktív szennyeződést, miközben a nyugati sajtó beszámolói is egyre aggasztóbb képet festenek a helyzetről – számolt be róla a CNN forrásaira hivatkozva az Origo.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség figyelmeztetése szerint a csernobili atomerőmű fölé emelt védőszerkezet meggyengült (Fotó: AFP)

Sérülékennyé vált a csernobili védőszerkezet

A létesítményt február közepén érte találat, amely miatt újra fellángoltak a felelősségi viták. Kijev Moszkvát tette meg bűnbaknak az incidensért, ám az orosz fél határozottan visszautasította a vádakat.

A dróncsapás tüzet okozott, és jelentősen megrongálta a reaktor fölé épített védőburkolatot, ami tovább fokozza a térség nukleáris biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közlése szerint ugyan történtek gyors, ideiglenes beavatkozások a megrongálódott tetőszerkezeten, ezek azonban csupán tűzoltásnak tekinthetők, és érdemi megoldást nem jelentenek. Rafael Mariano Grossi, az ügynökség vezetője arra figyelmeztetett, hogy

haladéktalanul el kell indítani egy átfogó rekonstrukciót, különben a szerkezet állapota tovább romolhat, és a nukleáris biztonság hosszabb távon is veszélybe kerülhet.

Ugyanakkor a főigazgató elismerte: a burkolat fő teherhordó elemei és az ellenőrző rendszerek egyelőre nem szenvedtek visszafordíthatatlan károsodást. Az ügynökség munkatársai továbbra is jelen vannak a helyszínen, és aktívan részt vesznek a helyreállítási munkálatokban.

Nem először válik a csernobili létesítmény a háborús események egyik szimbolikus helyszínévé – erről az Origo oldalán olvashat részletesen.

A most megsérült létesítmény, az úgynevezett új védelmi szerkezet (NSC) egy óriási, ívelt acélkupola, amelyet a felrobbant 4-es reaktor maradványai fölé húztak fel. 

A monstrum eredetileg azt a célt szolgálta, hogy elszigetelje a még mindig rendkívül veszélyes radioaktív anyagokat, és megakadályozza azok kijutását a környezetbe.

Ez a szerkezet a világ legnagyobb szárazföldi, mozgatható ipari építményének számít, amelyet évtizedes távlatokra terveztek. Az építkezés 2010-ben indult, és 2019-re zárult le, a tervezett élettartama pedig elvileg eléri a száz évet. A beruházás költsége meghaladta a kétmilliárd eurót, amelyet több mint negyvenöt ország és nemzetközi szervezet dobott össze még a nukleáris biztonság jegyében.

Csernobil: máig kísért a katasztrófa

A csernobili tragédia 1986 tavaszán következett be, amikor felrobbant a létesítmény 4-es blokkjának reaktora. A radioaktív felhő hatalmas területeket szennyezett be Ukrajnában, Belarussziában és Oroszországban. A sugárzás hosszú távú egészségügyi hatásai a térségben máig érezhetők.

Borítókép: A csernobili atomerőmű fölé épített monumentális acélszerkezet a februári dróntalálat után (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

