A NAÜ pénteki tájékoztatása szerint az atomerőmű múlt heti vizsgálata alapján az atomreaktor köré felhúzott szarkofágot februárban érő dróntámadás kárt tett a szerkezetben, amelynek fő célja a sugárzó anyagok kiszabadulásának a megakadályozása. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója mindazonáltal hangsúlyozta, hogy bár a védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját, nem állapítottak meg végleges károkat a szerkezet egyes részeiben, például a megfigyelőrendszerekben.
A csernobili szarkofág már nem véd úgy, ahogy kellene
Megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztonsági feladatát – jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A csernobili atomerőművet ért támadással Ukrajna az orosz egységeket vádolta, amit Moszkva visszautasított.
Mint mondta, néhány helyreállítási munkálatot már elvégeztek, a hosszú távú nukleáris biztonság és a további károk elkerülése érdekében azonban
átfogó felújításra van szükség.
A csernobili atomerőmű 1986-ban felrobbant negyedik blokkja fölé emelt 36 ezer tonnás, 110 méter hosszú, 257 méter széles és 105 méter magas, félhenger formájú acélszarkofágot februárban érte támadás, és egy időre tűz is keletkezett. Ahogy akkor arról lapunk is beszámolt, a csernobili atomerőmű 4. blokk szarkofágjába egy drón csapódott, ami jelentősebb károkat okozott a szerkezetben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be az építménybe.
Moszkva cáfolta, hogy orosz támadás érte volna a létesítményt.
Az ENSZ februárban közölte, hogy a sugárzási szint a normálisnak felel meg és stabil, és nem érkezett jelentés arról, hogy sugárzó anyagok szivárogtak volna ki a szarkofágból.
További Külföld híreink
Borítókép: A szarkofág februárban sérült meg egy dróntámadásban (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ennyit a tűzszünetről: a határon estek egymásnak a fegyveresek
Több halálos áldozatról számoltak be.
Németország fiataljai nem kérnek a sorkatonaságból + videó
Utcára vonultak a tiltakozó diákok pénteken.
Globál Nógrádi Györggyel – Ítéletre vár Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Kilövési engedélyről és selyemzsinórról beszélnek a világsajtóban.
Így haladnak az amerikai–ukrán tárgyalások
Rusztem Umerov árult el részleteket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ennyit a tűzszünetről: a határon estek egymásnak a fegyveresek
Több halálos áldozatról számoltak be.
Németország fiataljai nem kérnek a sorkatonaságból + videó
Utcára vonultak a tiltakozó diákok pénteken.
Globál Nógrádi Györggyel – Ítéletre vár Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Kilövési engedélyről és selyemzsinórról beszélnek a világsajtóban.
Így haladnak az amerikai–ukrán tárgyalások
Rusztem Umerov árult el részleteket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!