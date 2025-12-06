A csernobili szarkofág már nem véd úgy, ahogy kellene

Mint mondta, néhány helyreállítási munkálatot már elvégeztek, a hosszú távú nukleáris biztonság és a további károk elkerülése érdekében azonban

átfogó felújításra van szükség.

A csernobili atomerőmű 1986-ban felrobbant negyedik blokkja fölé emelt 36 ezer tonnás, 110 méter hosszú, 257 méter széles és 105 méter magas, félhenger formájú acélszarkofágot februárban érte támadás, és egy időre tűz is keletkezett. Ahogy akkor arról lapunk is beszámolt, a csernobili atomerőmű 4. blokk szarkofágjába egy drón csapódott, ami jelentősebb károkat okozott a szerkezetben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be az építménybe.

Moszkva cáfolta, hogy orosz támadás érte volna a létesítményt.

Az ENSZ februárban közölte, hogy a sugárzási szint a normálisnak felel meg és stabil, és nem érkezett jelentés arról, hogy sugárzó anyagok szivárogtak volna ki a szarkofágból.