Megkezdődött a zaporizzsjai atomerőmű vezetékeinek javítása

A NAÜ főigazgatójának tájékoztatása szerint a javítás azután kezdődhetett el, hogy a helyszínen tűzszüneti övezeteket hoztak létre, ezzel lehetővé téve a biztonságos munkavégzést.

A négyhetes leállás után megkezdődtek a zaporizzsjai atomerőmű sérült külső áramvezetékeinek helyreállítási munkái – közölte Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója. Fotó: AFP

Az erőmű oroszok által kinevezett vezetősége megerősítette a karbantartási munka megkezdését, és közölte, hogy mindez a NAÜ és a Roszatom orosz állami atomenergia-vállalat közötti szoros együttműködésnek köszönhető.

Az erőműnek a Telegramon közzétett közleménye szerint az orosz védelmi minisztérium kulcsszerepet játszik a javítások biztonságának garantálásában.

Az Energoatom, az ukrán állami nukleáris energiaszolgáltató vállalat szintén megerősítette, hogy a javítási munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, az helyreállítást ukrán szakemberek végzik.

A zaporizzsjai atomerőmű ukrán villamosenergia-hálózathoz való csatlakoztatása és stabil működésének biztosítása az ukrán szakemberek munkájával alapvető előfeltétele annak, hogy megelőzzék az esetleges incidenseket és baleseteket Európa legnagyobb nukleáris létesítményében

– áll a vállalat közleményében.

Az erőművet az orosz hadsereg a 2022 februárjában Ukrajna ellen indított inváziója első heteiben foglalta el. A létesítmény jelenleg nem termel villamosenergiát, a reaktorok hűtéséhez azonban továbbra is külső áramellátásra szorul.

Borítókép: A zaporizzsjai atomerőmű (Fotó: AFP)