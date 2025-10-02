Durva bejelentés érkezett Csernobilról, nagy a baj

A helyi hatóságok közlése szerint október 1-jén orosz dróntámadás ért egy alállomást Szlavuticsban, ami áramkimaradásokat okozott a városban és a szomszédos Csernyihivi terület egyes részein – írja az Origo.

Jean-Noël Barrot, Franciaország Európa-ügyi és külügyminisztere (jobbról a negyedik) és delegációja látható a csernobili atomerőmű Új Védőburkolatánál tett látogatásuk során az orosz–ukrán háború ideje alatt (Fotó: French Foreign Minister Press/Philemon Henry)

Az Energiaügyi Minisztérium szintén „vészhelyzetről” írt a csernobili erőmű több létesítményében.

A feszültségingadozások miatt az új biztonságos zárószerkezet – a csernobili atomerőmű megsemmisült 4. reaktorát elszigetelő és a radioaktív anyagok környezetbe jutását megakadályozó kulcsfontosságú szerkezet – áram nélkül maradt

– olvasható a közleményben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök később azt nyilatkozta, hogy az orosz csapásokat követően több mint három órán keresztül volt áramszünet a csernobili atomerőműben.

Az oroszok nem lehettek tudatában annak, hogy egy szlavuticsi létesítmények elleni csapásnak ilyen következményei lesznek Csernobilra nézve. Ez egy szándékos csapás volt, amelyben – az előzetes becslések szerint – több mint húsz drónt vetettek be

– mondta.

Februárban egy orosz Sahed típusú drón találta el a csernobili atomerőmű megsemmisült 4. reaktora feletti új biztonságos tárolót. A radioaktív anyag tárolására épített szerkezet megrongálódott, bár komoly sugárzásszivárgás nem történt.

A bejelentés egybeesett azzal, hogy Európa legnagyobb atomerőművét, a 2022 márciusa óta orosz megszállás alatt álló Zaporizzsjai Atomerőművet több mint száz órán keresztül leválasztották az ukrán villamosenergia-hálózatról – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Zelenszkij a napokban kritikusnak nevezte a zaporizzsjai erőmű helyzetét.

Jelenleg dízelgenerátorok látják el árammal az erőművet, de az egyik már meghibásodott

– mondta.

Borítókép: Naperőmű a csernobili atomerőmű területén (Fotó: AFP)

