Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Energiaügyi Minisztériumorosz támadáscsernobili atomerőműáramszünetorosz-ukrán háború

Durva bejelentés érkezett Csernobilról, nagy a baj

Október 1-jén orosz támadás ért egy energialétesítményt a Kijev megyei Szlavuticsban, amelynek következtében áramszünet keletkezett a csernobili atomerőműben – közölte az ukrán Energiaügyi Minisztérium. Szlavutics várost 1986-ban, a csernobili katasztrófa után alapították a lakosok áttelepítésére.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 02. 8:00
Naperőmű a csernobili atomerőmű területén (Fotó: AFP) Fotó: TARASOV Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyi hatóságok közlése szerint október 1-jén orosz dróntámadás ért egy alállomást Szlavuticsban, ami áramkimaradásokat okozott a városban és a szomszédos Csernyihivi terület egyes részein – írja az Origo.

orosz
Jean-Noël Barrot, Franciaország Európa-ügyi és külügyminisztere (jobbról a negyedik) és delegációja látható a csernobili atomerőmű Új Védőburkolatánál tett látogatásuk során az orosz–ukrán háború ideje alatt (Fotó: French Foreign Minister Press/Philemon Henry)

Az Energiaügyi Minisztérium szintén „vészhelyzetről” írt a csernobili erőmű több létesítményében.

A feszültségingadozások miatt az új biztonságos zárószerkezet – a csernobili atomerőmű megsemmisült 4. reaktorát elszigetelő és a radioaktív anyagok környezetbe jutását megakadályozó kulcsfontosságú szerkezet – áram nélkül maradt

 – olvasható a közleményben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök később azt nyilatkozta, hogy az orosz csapásokat követően több mint három órán keresztül volt áramszünet a csernobili atomerőműben.

Az oroszok nem lehettek tudatában annak, hogy egy szlavuticsi létesítmények elleni csapásnak ilyen következményei lesznek Csernobilra nézve. Ez egy szándékos csapás volt, amelyben – az előzetes becslések szerint – több mint húsz drónt vetettek be

 – mondta.

Februárban egy orosz Sahed típusú drón találta el a csernobili atomerőmű megsemmisült 4. reaktora feletti új biztonságos tárolót. A radioaktív anyag tárolására épített szerkezet megrongálódott, bár komoly sugárzásszivárgás nem történt.

A bejelentés egybeesett azzal, hogy Európa legnagyobb atomerőművét, a 2022 márciusa óta orosz megszállás alatt álló Zaporizzsjai Atomerőművet több mint száz órán keresztül leválasztották az ukrán villamosenergia-hálózatról – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Zelenszkij a napokban kritikusnak nevezte a zaporizzsjai erőmű helyzetét. 

Jelenleg dízelgenerátorok látják el árammal az erőművet, de az egyik már meghibásodott

 – mondta.

Borítókép: Naperőmű a csernobili atomerőmű területén (Fotó: AFP)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekkibertér

Politikai háború a kibertérben

Pokol Béla avatarja

Már nem a tömegmédia támogatása döntő a politikai versenyben, hanem az influenszerek podcastjei, az internetes videós interjúk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.