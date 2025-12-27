Egyesült ÁllamokZelenszkijorosz-ukrán háborúTrump

Zelenszkij a háborúpárti vezetőkkel egyeztet, mielőtt Trumphoz megy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett floridai megbeszélését európai egyeztetések előzik meg, valamint Kanadában is tárgyal Mark Carney miniszterelnökkel. Zelenszkij szerint a találkozó az amerikai kapcsolatokban tapasztalható előrelépést tükrözi, és nyilvánosan, a sajtó jelenlétében tartják meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 15:55
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett találkozója előtt telefonon egyeztet európai vezetőkkel. Az újságíróknak nyilatkozva elmondta: repülővel utazik az Egyesült Államokba, Floridába, útközben pedig Kanadában is megáll, ahol Mark Carney kanadai miniszterelnökkel találkozik, és európai partnerekkel is folytat megbeszélést – írta az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP

„Most éppen úton vagyunk Floridába, az Egyesült Államokba. Útközben megállunk Kanadában, ahol találkozom Mark Carney miniszterelnökkel. Emellett online egyeztetést tervezünk az európai vezetőkkel: minden kérdést átbeszélünk, tájékoztatjuk őket, és áttekintjük azokat a dokumentumokat is, amelyeket az amerikai elnökkel szeretnénk megvitatni. Természetesen az érzékeny ügyek sem maradnak ki” – közölte Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a floridai találkozó nyilvános lesz, a kamerák és a média jelenlétében tárgyalnak.

Nem tudom, hogy a megbeszélés elején vagy a végén kerül-e erre sor, de mindenképpen nyilvános találkozóról lesz szó

 – fogalmazott.

Az egyeztetések előkészítése már korábban megkezdődött, Rusztem Umerov és Andrij Jermak több alkalommal tárgyalt Jared Kushnerrel és Steve Witkoff-fal, Miamiban is voltak megbeszélések. „Abban állapodtunk meg, hogy ha érdemi előrelépés történik, akkor vezetői szintű találkozóra kerül sor. Az, hogy holnap Floridában találkozunk Trump elnökkel, azt jelzi, hogy történt előrelépés” – magyarázta. Az amerikai fél Moszkvával is egyeztetett.

Donald Trump korábban megerősítette, hogy Floridában találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az amerikai elnök úgy látta, jó esély mutatkozik arra, hogy Ukrajna és Oroszország nyitott legyen egy békemegállapodásra. Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy a találkozóra magával visz egy új, 20 pontból álló béketervet. A keret egy javasolt demilitarizált zónát tartalmaz. Trump ugyanakkor mérsékelt lelkesedéssel beszélt a tervről és nem is sietett jóváhagyni az ukrán elnök javaslatát.

Nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá

– mondta Trump. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij  (Fotó: AFP)

 

