Zelenszkij a háborúpárti vezetőkkel egyeztet, mielőtt Trumphoz megy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett találkozója előtt telefonon egyeztet európai vezetőkkel. Az újságíróknak nyilatkozva elmondta: repülővel utazik az Egyesült Államokba, Floridába, útközben pedig Kanadában is megáll, ahol Mark Carney kanadai miniszterelnökkel találkozik, és európai partnerekkel is folytat megbeszélést – írta az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP

„Most éppen úton vagyunk Floridába, az Egyesült Államokba. Útközben megállunk Kanadában, ahol találkozom Mark Carney miniszterelnökkel. Emellett online egyeztetést tervezünk az európai vezetőkkel: minden kérdést átbeszélünk, tájékoztatjuk őket, és áttekintjük azokat a dokumentumokat is, amelyeket az amerikai elnökkel szeretnénk megvitatni. Természetesen az érzékeny ügyek sem maradnak ki” – közölte Volodimir Zelenszkij.