Fico: Európa megbolondult, mi megvédjük a saját értékeinket + videó

„Európa végleg megbolondult” – fogalmazott videóüzenetében Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki a nyugat-európai genderideológia és politikai korrektség túlzásait bírálta. Szerinte a kontinens vezetői olyan előírásokat akarnak ráerőltetni másokra, amelyek szembemennek a keresztény értékekkel és a nemzeti hagyományokkal. „Nem vagyok bolond, tudom, hol élek, és tudom, mit kell tiszteletben tartani. Ha az országok nem védik meg a saját identitásukat, a nemzetközi közösség elnyeli őket” – hangsúlyozta a kormányfő. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára bejegyzésében úgy reagált: Magyarország ebben is élen járt.

2025. 11. 10. 22:21
Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)
„Magyarország ebben is élen járt! Robert Fico a nyugat-európai genderőrületről: »Én nem vagyok bolond. Tudom, hol élek, tudom mik a hagyományok és mit kell tiszteletben tartani! Ha az országok nem védik meg a saját nemzeti identitásukat, ha mi nem védjük meg a saját hagyományainkat, akkor a nemzetközi közösség elnyel minket!«” – írta bejegyzésében Hidvégi Balázs államtitkár.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: Szigetváry Zsolt)

Tudja, Európa végleg megbolondult – és talán tegnap már hoztam is erre egy példát. Miért nyerte meg Conchita Wurst az Eurovíziót? Azért, mert Conchita Wurst volt. Ez volt a fő ok. Nem énekelt különösebben jól, semmi különös nem volt benne – de mert ő volt Conchita Wurst, és manapság az ilyen embereket divat támogatni

 – kezdte videójában a szlovák miniszterelnök.

„El tudja képzelni, hogy jönne valamilyen nemzetközi előírás, amely kimondaná: három nem létezik, és önöknek Szlovákiában ezt el kell ismerniük? Vagy olyan, amely előírná: engedélyezni kell az azonos neműek házasságát? Ez nem megy. A szocialista pártok oroszországi vezetője – mellesleg egy volt svéd miniszterelnök – próbált meggyőzni, hogy négy nem létezik. Azt sem tudtam, mit mondjak neki. Amikor a negyediknél tartottunk, azt mondtam neki: »De hát, Stefan, ez egy keresztény hagyományokra épülő ország.« Tudja, mit válaszolt? Hogy nekem meg kell győznöm, át kell nevelnem a katolikusokat és keresztényeket, hogy megértsék: nem két nem van, hanem négy” – tette hozzá.

Hát nem vagyok én őrült, pontosan tudom, milyen országban élek, milyen hagyományaink vannak, és mi az, amit meg kell védenünk. Ha az országok nem védik meg a saját nemzeti identitásukat, ha nem őrzik a hagyományaikat, akkor az úgynevezett nemzetközi közösség felfal minket, és teljesen jelentéktelenné válunk. Ezért reagálnak olyan élesen, mert mi kimondtuk: mi meg fogjuk védeni a saját értékeinket

 – zárta.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP) 

