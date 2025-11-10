Fico: Európa megbolondult, mi megvédjük a saját értékeinket + videó

„Magyarország ebben is élen járt! Robert Fico a nyugat-európai genderőrületről: »Én nem vagyok bolond. Tudom, hol élek, tudom mik a hagyományok és mit kell tiszteletben tartani! Ha az országok nem védik meg a saját nemzeti identitásukat, ha mi nem védjük meg a saját hagyományainkat, akkor a nemzetközi közösség elnyel minket!«” – írta bejegyzésében Hidvégi Balázs államtitkár.
Tudja, Európa végleg megbolondult – és talán tegnap már hoztam is erre egy példát. Miért nyerte meg Conchita Wurst az Eurovíziót? Azért, mert Conchita Wurst volt. Ez volt a fő ok. Nem énekelt különösebben jól, semmi különös nem volt benne – de mert ő volt Conchita Wurst, és manapság az ilyen embereket divat támogatni
– kezdte videójában a szlovák miniszterelnök.