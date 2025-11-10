Fico: Európa megbolondult, mi megvédjük a saját értékeinket + videó

„El tudja képzelni, hogy jönne valamilyen nemzetközi előírás, amely kimondaná: három nem létezik, és önöknek Szlovákiában ezt el kell ismerniük? Vagy olyan, amely előírná: engedélyezni kell az azonos neműek házasságát? Ez nem megy. A szocialista pártok oroszországi vezetője – mellesleg egy volt svéd miniszterelnök – próbált meggyőzni, hogy négy nem létezik. Azt sem tudtam, mit mondjak neki. Amikor a negyediknél tartottunk, azt mondtam neki: »De hát, Stefan, ez egy keresztény hagyományokra épülő ország.« Tudja, mit válaszolt? Hogy nekem meg kell győznöm, át kell nevelnem a katolikusokat és keresztényeket, hogy megértsék: nem két nem van, hanem négy” – tette hozzá.