Valami készül Közép-Európában – és Brüsszel már érzi

Andrej Babis visszatérésével új korszak kezdődhet az európai politikában. A cseh politikus kormányalakítási megbízása nemcsak Prágában, hanem a régióban is hullámokat vet: az Orbán–Babis–Fico-tengely erősödése komoly hatással lehet az Európai Unió döntéshozatalára, különösen az ukrajnai háború, a zöldátállás és a gazdasági versenyképesség kérdéseiben. Bár a három vezető nem minden kérdésben ért egyet, közös bennük az EU fősodrával szembeni kritikus hozzáállás – és ez Brüsszelben újabb politikai feszültségekhez vezethet. Vass Ágnest, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját kérdeztük.

Brüsszel már érzi, hogy az Orbán–Babis–Fico-tengely erősödése komoly hatással lehet az unió döntéshozatalára

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Andrej Babis megkapta a kormányalakítási megbízást a cseh köztársasági elnöktől, Petr Paveltől, így, bár még vannak kérdőjelek a kormányalakítással kapcsolatban, várhatóan Babis kerül majd a miniszterelnöki székbe. Ha ez megtörténik, várhatóak hangsúlybeli eltolódások a cseh külpolitikában, és ez alól az új kormány EU-politikája sem lesz kivétel. A három politikust összeköti, hogy kritikusabbak az Európai Unióval, a választási kampány során és az után is Babis több olyan kijelentést tett, amely megkérdőjelezi az eddigi kormányzat Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos lépéseit.

Babis többször elmondta például, hogy ha ő kerül kormányra, nem fognak közvetlenül a cseh költségvetésből támogatást küldeni Ukrajnának.

– emelte ki a kutatási igazgató. Ugyanezt mondja Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki szerint kormánya nem fog aláírni semmilyen hitelgaranciát Ukrajna katonai kiadásaira (itt a befagyasztott orosz vagyon elkobzását illetően mondta ezeket), és a költségvetésből sem adnak erre „egyetlen centet sem”. Azt is hozzá kell tenni, hogy az október közepi szlovák–ukrán kormányközi egyeztetésen a szlovák miniszterelnök azt is elmondta, hogy támogatja Ukrajna uniós tagságát (nem támogatja viszont NATO-tagságát) – Magyarország ugyanakkor Ukrajna EU-s csatlakozását sem támogatja.

Babis, Orbán és Fico között biztosan várható egyeztetés az egyes uniós csúcsok előtt – hiszen például a migrációs válság idején ez az együttműködés (akkor Lengyelországgal kiegészülve) sikeresnek bizonyult. Hasonlóan tehát lehet arra számítani, hogy más, ez esetben Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos kérdésekben is egyeztetnek majd. Ez pedig várhatóan a kritikus hozzáállást fogja erősíteni, amely több kérdésben is szembemehet majd a brüsszeli állásponttal – mondta az elemző.