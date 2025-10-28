Bakondi György elmondta, az EU úgy véli, hogy azokat az országokat, ahová elsőként érkeznek az illegális bevándorlók – például Görögországot, Olaszországot és Spanyolországot – tehermentesíteni kell, és az érkezetteket szét kell osztani az Európai Unió tagállamai között. Magyarországnak például – a migrációs paktum értelmében – 30 ezer illegálisan érkezett és szétosztott migráns befogadására alkalmas tábort kellett volna már építeni, de ezt nem teszi, nem fogadja el ezt a megoldást – tette hozzá.

Bakondi György szerint Brüsszel ragaszkodik a migrációs paktumhoz. Fotó: MTI

Bakondi György kiemelte, a kormány legfontosabb feladata – túl azon, hogy továbbra is őrzi a határt és megakadályozza az illegális erőszakos átlépéseket – felszámolni a szervezett bűnözés által támogatott embercsempész-tevékenységeket. Magyarország „migránsmentességének” megőrzése azért fontos, mert a nyugat-európai történések azt mondatják, hogy az illegális bevándorlók egyre nagyobb arányú ottani jelenléte súlyos közbiztonsági fenyegetést jelent: terrorcselekmények, nők elleni erőszak, no-go zónák, nem beszélve a szociális ellátórendszer feszültségeiről – hangsúlyozta a főtanácsadó. Korábban írtunk róla, hogy fordulat készül Európa migrációs politikájában.