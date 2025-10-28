Bakondi Györgyhatárőrizetillegális bevándorlásmigrációs paktum

Brüsszel ragaszkodik a migrációs paktumhoz

Az Európai Unió továbbra is ragaszkodik a migrációs paktumhoz, amelynek legfontosabb pontja a kvóták szerinti elosztás – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedden a TV2 Mokka című műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 10:31
Magyarország az elsők között védte meg Európát az illegális migránsoktól Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Bakondi György elmondta, az EU úgy véli, hogy azokat az országokat, ahová elsőként érkeznek az illegális bevándorlók – például Görögországot, Olaszországot és Spanyolországot – tehermentesíteni kell, és az érkezetteket szét kell osztani az Európai Unió tagállamai között. Magyarországnak például – a migrációs paktum értelmében – 30 ezer illegálisan érkezett és szétosztott migráns befogadására alkalmas tábort kellett volna már építeni, de ezt nem teszi, nem fogadja el ezt a megoldást – tette hozzá.

Bakondi György szerint Brüsszel ragaszkodik a migrációs paktumhoz
Bakondi György szerint Brüsszel ragaszkodik a migrációs paktumhoz. Fotó: MTI

Bakondi György kiemelte, a kormány legfontosabb feladata – túl azon, hogy továbbra is őrzi a határt és megakadályozza az illegális erőszakos átlépéseket – felszámolni a szervezett bűnözés által támogatott embercsempész-tevékenységeket. Magyarország „migránsmentességének” megőrzése azért fontos, mert a nyugat-európai történések azt mondatják, hogy az illegális bevándorlók egyre nagyobb arányú ottani jelenléte súlyos közbiztonsági fenyegetést jelent: terrorcselekmények, nők elleni erőszak, no-go zónák, nem beszélve a szociális ellátórendszer feszültségeiről – hangsúlyozta a főtanácsadó. Korábban írtunk róla, hogy fordulat készül Európa migrációs politikájában.

Bakondi György felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetállamok migrációs politikájában változás lesz. Például Olaszország vagy Görögország nagyon komoly szigorításokat léptetett életbe, Spanyolország Marokkóval megegyezett a határ közös őrizetében, Olaszország koordinációjával Szlovénia, Horvátország összehangolja a határőrizetet, Magyarország, Ausztria és Románia pedig rendőri erőket vezényel a bolgár–török határra, hogy már ott megállítsa az illegális bevándorlást.

Tehát egyenként az országok vagy az országok csoportjai megkezdték a tényleges határőrizeti tevékenységet és a migráció visszaszorítását, mert szembesültek azzal a kérdéssel, hogy meg lehet állítani már a külső határon az érkezőket

– fűzte hozzá Bakondi György. A főtanácsadó szólt arról is, hogy tavalyhoz viszonyítva nőtt a migrációs nyomás a magyar határon, ugyanis tavaly október végéig több mint kilencezer határsértőt fogtak el, most pedig eddig 11 200-at.

Ez abból adódik, hogy a balkáni útvonalon továbbra is sokan mozognak, az embercsempészbandák aktívak, fokozatosan visszatelepülnek a magyar–szerb határra, ahonnan korábban a rendőri akciók eredményeképpen kiszorultak, majd áttelepültek Bosznia-Hercegovina területére, és Horvátország, Szlovénia, Olaszország lett a fő irány, aztán az ottani erőteljes határőrizeti intézkedések hatása miatt visszatértek – részletezte Bakondi György.

Borítókép: Magyarország az elsők között védte meg Európát az illegális migránsoktól (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

