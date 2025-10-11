LengyelországvédelemEurópahatárBakondi GyörgyMagyarországmigráns

Fordulat készül Európa migrációs politikájában

Európa-szerte változik a nemzetállamok migrációs politikája; Lengyelország nem egyezik bele az illegális migránsok kötelező szétosztásába – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 21:49
Egy csoport afrikai migráns gyűlik össze egy németországi parkban Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
A szakember elmondta: az uniós migrációs paktum egyik leglényegesebb rendelkezése a migránsok kvóták szerinti elosztása, azaz, ha ismeretlen személyazonosságú bevándorlók érkeznek, akkor szét kell őket osztani az EU tagállamai között. A tagállamok pénzzel megválthatják a befogadást, ha nincs válsághelyzet, erről viszont az Európai Bizottság dönt.

Európa
Európa-szerte változások kezdődtek – mutatott rá Bakondi György. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán 

Hozzátette, hogy Lengyelország – Magyarországhoz hasonlóan – sok menekültet fogadott be Ukrajnából, külső határainak védelmére pedig uniós támogatást kapott. A lengyel elnök kiemelte, hogy a külső határok védelmére kell helyezni a hangsúlyt. Ám ez Magyarországra nem vonatkozik – folytatta –, hiszen Magyarország saját forrásból évek óta eredményesen védi Európa külső határait, de ezért nem támogatást, hanem politikai támadásokat és pénzbüntetést kap. 

Azonban Európa-szerte változások kezdődtek – mutatott rá Bakondi György, jelezve: Hollandia Ugandába szállítaná az illegális bevándorlókat, Olaszország Albániába, Nagy-Britannia Afrikába.

Kiemelte: a 2015-ben kormányon lévő balliberális erők által kialakított rendszer recseg-ropog, a nemzetállamok kezdik felismerni ennek negatív hatásait és számukra is hátrányos politikai következményeit, például a választásokon. Ezért a nemzetállamok szintjén már mutatkoznak a migrációs paktumtól eltérő megközelítések, Csehországban a Babis-kormány megalakulásával pedig egy újabb szövetséges jelent meg – közölte a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója. 

Kitért arra: 

az Afrikából érkező migránsok eddig az olasz partokat célozták meg, de most már inkább a görög szigeteknél kötnek ki, amire Görögország is reagál, például szigorúbb határőrizettel és a migránsoknak járó juttatások csökkentésével. Ezek a változások minden, Európába vezető migrációs útvonalon tapasztalhatók, így a balkánin is.

Például a szerb rendőrség kiszorította az embercsempészbandákat, amelyek idővel a szerb–magyar határon is újból megjelentek. Az idei adatok a tavalyihoz képest jelentősen növekedtek – figyelmeztetett Bakondi György.

Borítókép: Egy csoport afrikai migráns gyűlik össze egy németországi parkban (Fotó: AFP)

