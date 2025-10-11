Rendkívüli

Két támadónk is megszerezte első válogatott gólját, győzött a magyar válogatott

vasútvonalSzentpétervárrobbantásrakománytehervonat

Robbantás után kisiklott egy vonat Szentpétervár közelében

Felrobbantották a síneket, majd kisiklott egy katonai rakományt szállító vonat Szentpétervár közelében – közölte az ukrán katonai hírszerzés. Az incidens megbénította a térség vasúti forgalmát, több vonatot eltereltek, a hatóságok pedig teljes információzárlatot rendeltek el a helyszínen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 20:48
Képünk illusztráció (Fotó: Pexels)
Katonai rakományt szállító vonat siklott ki egy robbantás után a Szentpétervárhoz közeli Leningrádi területen – számolt be róla az Interfax-Ukrajna hírügynökség az ukrán katonai hírszerzés (GUR) közlésére hivatkozva.

Szentpétervár
Szentpétervár, Ermitázs. Fotó: Anadolu Agency/Sezgin Pancar

A detonáció október 7-én, kedden reggel történt a Stroganovo–Mshinskaya vasútvonalon, Szentpétervártól délre. 

A robbanás a pályát rongálta meg, ennek következtében a mozdony és több vagon kisiklott. A GUR szerint az akció „ismeretlen partizánok sikeres különleges művelete” volt, amelynek célja az orosz katonai logisztika megbénítása.

Az Orosz Vasutak tájékoztatása szerint a vonatok közlekedését „műszaki okok miatt” leállították, a személy- és tehervonatok kerülő útvonalakon közlekedtek, többórás késésekkel.

A helyszínen orosz biztonsági és mentőegységek dolgoztak, a vasúti szakaszon pedig ideiglenesen lekapcsolták az internetet. 

Az ukrán hírszerzés szerint az ilyen műveletek „jelentősen rontják Oroszország katonai és logisztikai képességeit”, mivel az Orosz Vasutak kulcsszerepet játszik a hadsereg ellátásában, és közvetlenül hozzájárul a „háborús költségvetés” finanszírozásához.

Korábban, szeptember 14-én szintén Leningrád megyében történt vonatszerencsétlenség, amikor két tehervonat – köztük egy olajtermékeket szállító szerelvény – kisiklott a térségben.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

 

