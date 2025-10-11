Robbantás után kisiklott egy vonat Szentpétervár közelében

Katonai rakományt szállító vonat siklott ki egy robbantás után a Szentpétervárhoz közeli Leningrádi területen – számolt be róla az Interfax-Ukrajna hírügynökség az ukrán katonai hírszerzés (GUR) közlésére hivatkozva.

Szentpétervár, Ermitázs. Fotó: Anadolu Agency/Sezgin Pancar

A detonáció október 7-én, kedden reggel történt a Stroganovo–Mshinskaya vasútvonalon, Szentpétervártól délre.

A robbanás a pályát rongálta meg, ennek következtében a mozdony és több vagon kisiklott. A GUR szerint az akció „ismeretlen partizánok sikeres különleges művelete” volt, amelynek célja az orosz katonai logisztika megbénítása.

Az Orosz Vasutak tájékoztatása szerint a vonatok közlekedését „műszaki okok miatt” leállították, a személy- és tehervonatok kerülő útvonalakon közlekedtek, többórás késésekkel.