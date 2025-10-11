Tízezrek tüntettek Varsóban az uniós migrációs paktum és a Mercosur-megállapodás ellen

Az esős időjárásban a varsói vár előtti téren több ezer tüntető gyűlt össze, akik lengyel nemzeti zászlókat lobogtattak. Beszédet mondott mások mellett Jaroslaw Kaczynski és Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő.

A varsói vár előtti téren több ezer tüntető gyűlt össze. Fotó: AFP/Wojtek Radwanski

Morawiecki beszédében felidézte: a PiS-vezette kormányok idején (2015–2023) Lengyelország koalíciót épített Magyarországgal és Csehországgal a migránsok uniós szétosztása ellen.

Végig akadályoztuk az illegális bevándorlást

– jelentette ki Morawiecki, emlékeztetve arra, hogy az új uniós migrációs csomag elfogadására a lengyelországi kormányváltás után, 2023 decemberében került sor.