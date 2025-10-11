Rendkívüli

Iskolai lövöldözés történt Mississippiben, négy ember meghalt, rengeteg a sebesült

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Obama a magyar demokráciát támadja, a Soros-hálózathoz kötődő aktivistákkal találkozott
Barack ObamavideóSoros GyörgyObama Foundationalapítvány

Obama a magyar demokráciát támadja, a Soros-hálózathoz kötődő aktivistákkal találkozott

Barack Obama volt amerikai elnök új videójában a magyar demokráciát támadja. Az Obama Alapítvány három tagjával – köztük magyar szereplőkkel – ült le beszélgetni, akik közül volt, aki korábban Soros György hálózatához volt köthető.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 17:24
Barack Obama volt amerikai elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Barack Obama volt amerikai elnök legújabb videójában Magyarországot bírálta, amikor az „autoriter rendszerek” példájaként említette hazánkat és Lengyelországot.

Obama
Barack Obama volt amerikai elnök Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A volt elnök ezúttal sem titkolta politikai üzenetét: a saját alapítványa, az Obama Foundation három kelet-európai tagjával ült le beszélgetni, akiket a „demokrácia védelmezőiként” mutatott be. A meghívottak közül többen korábban Soros György civil hálózatához voltak köthetők, így nem meglepő, hogy a beszélgetés a magyar kormány bírálatára és a liberális NGO-k támogatására épült.

A videót Obama az X-en tette közzé, ahol azt írta: „három kelet-európai vezetővel beszélgetett arról, hogyan lehet felvenni a harcot az autoriterizmus terjedésével” – vagyis gyakorlatilag arról, hogyan lehet politikai nyomást gyakorolni az olyan nemzeti kormányokra, mint a magyar.

Borítókép: Barack Obama volt amerikai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekerdő

Szeretetbugyor

Kárpáti András avatarja

Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.