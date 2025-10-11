Obama a magyar demokráciát támadja, a Soros-hálózathoz kötődő aktivistákkal találkozott

Barack Obama volt amerikai elnök legújabb videójában Magyarországot bírálta, amikor az „autoriter rendszerek” példájaként említette hazánkat és Lengyelországot.

A volt elnök ezúttal sem titkolta politikai üzenetét: a saját alapítványa, az Obama Foundation három kelet-európai tagjával ült le beszélgetni, akiket a „demokrácia védelmezőiként” mutatott be. A meghívottak közül többen korábban Soros György civil hálózatához voltak köthetők, így nem meglepő, hogy a beszélgetés a magyar kormány bírálatára és a liberális NGO-k támogatására épült.

A videót Obama az X-en tette közzé, ahol azt írta: „három kelet-európai vezetővel beszélgetett arról, hogyan lehet felvenni a harcot az autoriterizmus terjedésével” – vagyis gyakorlatilag arról, hogyan lehet politikai nyomást gyakorolni az olyan nemzeti kormányokra, mint a magyar.

