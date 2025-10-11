Bóka JánosUrsula von der LeyenGál Kingaindítvány

Brüsszel kettős mércéje most is világosan megmutatkozott

„Újabb mozgalmas hét volt az Európai Parlamentben” – írta Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán, aki Gál Kinga fideszes EP-képviselővel való beszélgetésére hívta fel a figyelmet. A két politikus a Nemzetek Európája DPK műsorában értékelte a bizalmatlansági indítványokat, Ursula von der Leyen SMS-botrányát és Magyar Péter brüsszeli kapcsolatait.

2025. 10. 11.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Salvatore Di Nolfi Forrás: MTI/EPA/Keystone
Az Európai Parlamentben a héten két bizalmatlansági indítványról is szavaztak Ursula von der Leyen ellen, miután a bizottsági elnököt újabb korrupciógyanús ügyek és SMS-botrányok érték. A székéhez ragaszkodó Von der Leyent hatalomban tartották a Brüsszelt kiszolgáló pártok.

Az Európai Parlament üléssorai, az Európai Unió intézményében, Brüsszelben. Fotó: Martin Bertrand/Hans Lucas/AFP

Bóka János Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Újabb mozgalmas hét volt az Európai Parlamentben: a képviselők az SMS-botrányokba keveredő Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványokról szavaztak – miközben Magyar Péternek papírja lett arról, hogy Brüsszel fogott embere. A hét legfontosabb eseményeiről Gál Kinga, a Fidesz és a Patrióták alelnöke beszélt. A beszélgetés megtekinthető a Nemzetek Európája DPK oldalán.

 

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Keystone)

