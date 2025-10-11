Brüsszel kettős mércéje most is világosan megmutatkozott

Újabb mozgalmas hét volt az Európai Parlamentben: a képviselők az SMS-botrányokba keveredő Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványokról szavaztak – miközben Magyar Péternek papírja lett arról, hogy Brüsszel fogott embere. A hét legfontosabb eseményeiről Gál Kinga, a Fidesz és a Patrióták alelnöke beszélt. A beszélgetés megtekinthető a Nemzetek Európája DPK oldalán.