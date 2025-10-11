Terrorveszély várható, a „2-es szintű” figyelmeztetés szerint „terrorizmussal összefüggő cselekmények bármikor, akár előzetes figyelmeztetés nélkül is bekövetkezhetnek” a népszerű dél-ázsiai üdülőhelyen. A dokumentumban a külügyminisztérium kiemeli, hogy a potenciális célpontok között turisztikai látványosságok, közlekedési csomópontok, piacok, bevásárlóközpontok és helyi kormányzati létesítmények is szerepelnek, írja a Fox News.
Terrorveszélyre figyelmeztet az amerikai külügy a Maldív-szigeteken
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma nemrég frissített utazási figyelmeztetést adott ki a Maldív-szigetekre, amelyben a turistákat fokozott óvatosságra intik a lehetséges terrorveszély miatt.
A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy támadások akár a távolabbi, nehezebben megközelíthető szigeteken is történhetnek, ami vészhelyzet esetén megnehezítheti a mentést és a hatósági reagálást.
Terrorveszély a földi paradicsomban
A közlemény szerint az utazóknak érdemes figyelemmel kísérniük a helyi és nemzetközi híreket, továbbá kerülniük kell a tömegrendezvényeket és a demonstrációkat. A külügy emellett utazási biztosítás megkötését is javasolja minden látogató számára.
A Maldív-szigetek a világ egyik legismertebb luxusnyaralóhelye: több mint 1100 szigetből áll, amelyek közül mintegy 200 lakott, a többi főként üdülőszigetként vagy természeti rezervátumként szolgál. Az ország Dél-Ázsiában, az Indiai-óceán északi részén, az Arab-tenger keleti peremén található.
A helyi turisztikai hatóság adatai szerint 2024-ben több mint kétmillió látogató érkezett a szigetekre – köztük jelentős számban európai és magyar turisták is.
További Külföld híreink
Borítókép: Fehér homokos strand a Maldív-szigeteken (Fotó: AFP/Eric Volto)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel kettős mércéje most is világosan megmutatkozott
Ursula von der Leyen SMS-botránya és a bizalmatlansági indítvány körüli vita ismét felszínre hozta az Európai Unió megosztottságát.
Így kínozták a német polgármestert
Saját gyereke támadta meg.
Terrorfenyegetés miatt Geert Wilders felfüggeszti kampányát
A belga miniszterelnök ellen is terrortámadást terveztek.
Nyomozás indult a Nobel-békedíj gyanús fogadásai miatt
Kiszivárgott a döntés?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel kettős mércéje most is világosan megmutatkozott
Ursula von der Leyen SMS-botránya és a bizalmatlansági indítvány körüli vita ismét felszínre hozta az Európai Unió megosztottságát.
Így kínozták a német polgármestert
Saját gyereke támadta meg.
Terrorfenyegetés miatt Geert Wilders felfüggeszti kampányát
A belga miniszterelnök ellen is terrortámadást terveztek.
Nyomozás indult a Nobel-békedíj gyanús fogadásai miatt
Kiszivárgott a döntés?