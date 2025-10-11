terrorveszélyamerikai külügyminisztériumfigyelmeztetésMaldív-szigetek

Terrorveszélyre figyelmeztet az amerikai külügy a Maldív-szigeteken

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma nemrég frissített utazási figyelmeztetést adott ki a Maldív-szigetekre, amelyben a turistákat fokozott óvatosságra intik a lehetséges terrorveszély miatt.

Szabó István
Forrás: Fox News2025. 10. 11. 12:59
Fehérhomokos strand a Maldív-szigeteken Fotó: Eric Volto Forrás: AFP
Terrorveszély várható, a „2-es szintű” figyelmeztetés szerint „terrorizmussal összefüggő cselekmények bármikor, akár előzetes figyelmeztetés nélkül is bekövetkezhetnek” a népszerű dél-ázsiai üdülőhelyen. A dokumentumban a külügyminisztérium kiemeli, hogy a potenciális célpontok között turisztikai látványosságok, közlekedési csomópontok, piacok, bevásárlóközpontok és helyi kormányzati létesítmények is szerepelnek, írja a Fox News.

Terrorveszély
Maldív strand naplementekor (Fotó: AFP/Eric Volto)

A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy támadások akár a távolabbi, nehezebben megközelíthető szigeteken is történhetnek, ami vészhelyzet esetén megnehezítheti a mentést és a hatósági reagálást.

Terrorveszély a földi paradicsomban

A közlemény szerint az utazóknak érdemes figyelemmel kísérniük a helyi és nemzetközi híreket, továbbá kerülniük kell a tömegrendezvényeket és a demonstrációkat. A külügy emellett utazási biztosítás megkötését is javasolja minden látogató számára.

A Maldív-szigetek a világ egyik legismertebb luxusnyaralóhelye: több mint 1100 szigetből áll, amelyek közül mintegy 200 lakott, a többi főként üdülőszigetként vagy természeti rezervátumként szolgál. Az ország Dél-Ázsiában, az Indiai-óceán északi részén, az Arab-tenger keleti peremén található.

A helyi turisztikai hatóság adatai szerint 2024-ben több mint kétmillió látogató érkezett a szigetekre – köztük jelentős számban európai és magyar turisták is.

Borítókép: Fehér homokos strand a Maldív-szigeteken (Fotó: AFP/Eric Volto)

