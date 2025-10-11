Terrorveszélyre figyelmeztet az amerikai külügy a Maldív-szigeteken

A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy támadások akár a távolabbi, nehezebben megközelíthető szigeteken is történhetnek, ami vészhelyzet esetén megnehezítheti a mentést és a hatósági reagálást.

Terrorveszély a földi paradicsomban

A közlemény szerint az utazóknak érdemes figyelemmel kísérniük a helyi és nemzetközi híreket, továbbá kerülniük kell a tömegrendezvényeket és a demonstrációkat. A külügy emellett utazási biztosítás megkötését is javasolja minden látogató számára.

A Maldív-szigetek a világ egyik legismertebb luxusnyaralóhelye: több mint 1100 szigetből áll, amelyek közül mintegy 200 lakott, a többi főként üdülőszigetként vagy természeti rezervátumként szolgál. Az ország Dél-Ázsiában, az Indiai-óceán északi részén, az Arab-tenger keleti peremén található.

A helyi turisztikai hatóság adatai szerint 2024-ben több mint kétmillió látogató érkezett a szigetekre – köztük jelentős számban európai és magyar turisták is.